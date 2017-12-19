E Okul VBS giriş E Okul Veli Bilgilendirme sistemi sınav sonuçları sözlü notları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yerini alıyor. Öğrenciler ve velilere kolaylık sağlayan E okul VBS giriş ekranına nasıl giriş yapılır? Sorusunun yanıtı haberimizin içerisinde bulunuyor. Peki E okul Veli Bilgilendirme sisteminde öğrencinin hangi notlarına ulaşabiliriz? E okul Veli Bilgilendirme Sistemi( e-Okul VBS) öğrencinin devamsızlık bilgisi, not bilgisi ve sınav sonuçlarına ulaşabiliriz. Okulların kapanmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler için merak edilen ders notları e Okul VBS sisteminde nasıl görünüyor? Peki E okul VBS sistemine giriş nasıl yaparım? Binlerce veli bu sorunun yanıtını araştırıyor. Kullanımı ve girişi oldukça basit olan E okul VBS hakkında merak edilen detayları sizler için hazırladık. Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. İşte merak edilen E Okul VBS giriş E Okul Veli Bilgilendirme sınav sonuçları sözlü notları sorgulama ekranı haberimizde…

E-okul girişi nasıl yapılır?

Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açıl e-okul, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı; Hangi derslerin hangi günlerde olduğu görülebilir.

Not bilgisi; Öğrencinin sınavlarda aldığı notlar, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra takip edilebilir.

Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gidip gitmediği bilgisine ulaşılabilir.

Sınav tarihleri; Okul tarafından sınav takviminin ilan edilmesiyle, E-Okul üzerinden sınav tarihleri görülebilir.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde 15 tatilin net tarihi belli oldu. Buna göre okullar sömestr tatiline 22 Ocak 2018 tarihi itibariyle giriyor. Öğrenciler ve veliler 2018 yılı itibariye 15 tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre sömestr 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve okullar 5 Şubat 2018 Pazartesi günü açılacak.