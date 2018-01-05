E okul VBS giriş Veli Bilgilendirme sistemi VBS öğrenci E okul girişi not görüntüleme sistemi

E okul VBS giriş Veli Bilgilendirme sistemi VBS öğrenci E okul girişi not görüntüleme sistemine giriş nasıl sağlanır? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatile gireceğini sorgulamaya başladı. E okul Veli Bilgilendirme Sisteminde neler var? E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir. İşte sık sık merak edilen E okul VBS giriş Veli Bilgilendirme sistemi VBS öğrenci E okul girişi not görüntüleme sistemine giriş nasıl olur? sorularının yanıtları haberimizde sizlerle…

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL'DA DEVAMSIZLIK NASIL BELİRLENİYOR?

Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi

istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla

toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.”

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

Veli Bilgileri altında bulunan alanlar;

Veli Uyruğu: Öğrenci velisinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Veli Kimlik No: Eğer öğrenci velisi yabancı uyruklu ise veli kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana veliye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Baba Bilgileri altında bulunan alanlar;

Baba Uyruğu: Öğrencinin babasının uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Baba Kimlik No: Eğer öğrencinin babası yabancı uyruklu ise baba kimlik no alanı doldurulmayacaktır, sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana babaya ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Anne Bilgileri altında bulunan alanlar;

Anne Uyruğu: Öğrencinin annesinin uyruğunu seçebileceğiniz alandır.

Anne Kimlik No: Eğer öğrencinin annesi yabancı uyruklu ise anne kimlik no alanı doldurulmayacaktır sistem bu kişi için otomatik olarak kimlik numarası üretecektir. Eğer T.C uyruklu ise bu alana anneye ait TC Kimlik numarasını girmeniz gerekmektedir.

Öğrenci Ders ve Sınıf Bilgileri altında bulunan alanlar;

Sınıfı/Şubesi: Öğrenciyi kaydedeceğiniz sınıf ve şube bilgisini gireceğiniz alandır.

Yabancı Dil: Öğrenciye ait yabancı dil bilgisi gireceğiniz alandır.

Okul Numarası: Öğrenciye verilecek okul numarasını gireceğiniz alandır.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.