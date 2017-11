E Okul giriş VBS öğrenci not sorgulama E Okul şifresi nereden alınır E-Okul giriş işleminin nasıl yapılacağını merak eden veliler ve öğrenciler konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. E-Okul giriş nasıl yapılır? E-Okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl uygulanıyor? Sınav sonuçları, haftalık ders programı, sözlü notları ve daha fazlasına ulaşmak isteyen öğrenciler e okul öğrenci girişi yapabilirler. Peki öğrenciler VBS giriş sistemini nasıl kullanacak? Tc kimlik no ve okul numaralarını kullanarak VBS giriş sistemini kullanabilirler. Okula gitmek istemeyen veli E-Okul sisteminden çok rahat bilgiye ulaşabiliyor.Haftalık ders programı, sınav tarihleri ve birçok konuya E-Okul üzerinden ulaşabilirsiniz. 15 tatil yaklaşırken öğrenciler MEB tarafından belirlenen net tarihi merak ediyorlar. Peki, E-Okul giriş işlemi nasıl yapılır? Binlerce öğrenci ve veli e okul öğrenci girişi ekranı sayesinde birçok bilgiye kolaylıkla erişebiliyor. Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Vbs girişi öğrenci not sorgulama işlemleri nasıl bakılır? E-okul şifresi nereden alınır? İşte E-okul giriş sistemi ve E-okul veli bilgilendirme işlemleriyle ilgili ayrıntılı detaylar haberimizde

0 x E-Okul giriş işlemi aracılığıyla ders notları ve devamsızlık bilgisi kolaylıkla öğrenilebilecek. Öğrenciler kadar velilerin de rağbet gösterdiği konular arasında yer alan E-Okul giriş işlemi, ders notlarını ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak için imkan sağlıyor. Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul'a giriş olarak tanımladıkları işlem aslen VBS'ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriştir. VBS'ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında bulunan güvenlik numaraları "Resimdeki Rakamlar" kutusuna yazıldıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.E-Okul sistemi ile ulaşılabilecek bilgiler şunlardır; devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, okunan kitaplar, yıl sonu başarı puanı, diploma puanı, nakil durumu, şube not ortalamaları ve öğrencilerin aldıkları belgelerdir. Veliler, şube not ortalaması ile öğrenci ders notunu karşılaştırarak öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumunu öğrenebilirler. Bu bilgiler dışında; pansiyon izin bilgileri, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi ve pansiyon yemek menüsüne de ulaşılabilir. E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILABİLİR? Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir. E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR? E-Okul sistemi ile ulaşılabilecek bilgiler şunlardır; devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, okunan kitaplar, yıl sonu başarı puanı, diploma puanı, nakil durumu, şube not ortalamaları ve öğrencilerin aldıkları belgelerdir. Veliler, şube not ortalaması ile öğrenci ders notunu karşılaştırarak öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumunu öğrenebilirler. Bu bilgiler dışında; pansiyon izin bilgileri, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi ve pansiyon yemek menüsüne de ulaşılabilir. E-OKUL VBS İLE TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR? Özellikle bütün bir yıl çalışmış olan tüm öğrenciler yaz aylarının gelmesi ile beraber artık güzel bir tatili ve dinlenmeyi hak etmiş oluyorlar. Fakat öğrenciler bu dinlenme aşamasına geçmeden evvel içlerinin rahat etmesi ve meraklarını gidermek için bir an önce E-Okul takdir – teşekkür hesaplama işlemi yapıp sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Öğrenciler e-okul sisteminde bulunan takdir – teşekkür hesaplama sistemi sayesinde hangi belgeyi alacaklarını çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorlar. Bu yüzden eski zamanlardaki gibi zorlu hesaplamalar yapmalarına çok da gerek kalmıyor. Aynı şekilde tüm öğrenciler E-Okul VBS üzerinden girmiş oldukları sınavların sonuçlarını ve aldıkları notları da kolay bir şekilde görüntüleyebiliyorlar. Okulların kapanmasına bir hayli az bir zaman kaldığı için tüm bu bilgiler artık sistemdeki yerlerini almış durumda. O nedenle tüm hesaplama işlemleri de rahatça yapılabiliyor. Bu yüzden öğrenciler tahmini olarak puan hesaplama robotu üzerinde karne notlarını girerek yıl sonunda başarılarına ve çalışmalarına karşılık olarak hangi belgeleri alacaklarını hemen öğrenebiliyorlar. Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir. Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir. Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir. Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir. E-Okul uygulaması nasıl başladı, ne zaman kuruldu? E-Okul projesi pilot olarak seçilen 5 büyük ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir’de “E-Kayıt” başarıyla sonuçlandı. 277 bin 591 öğrenci evine en yakın okula yerleştirildi. E-Kayıt projesi, “E-Okul” için tasarlanan sistemin pilot çalışma zeminini oluşturdu. Yazılım ve donanım ihtiyaçları çalışma sonucuna göre revize edilerek “E-Okul” sistemi 2007-2008 öğretim yılı başından itibaren tüm ilköğretim okullarında aynı anda uygulamaya başlandı. Ocak 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E-Okul projesi günümüzde öğrenci velileri tarafından çok sık kullanılmaktadır. Veliler bu sistemle birlikte okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılan bireysel ve toplu duyurulara ulaşarak, sistem üzerinden öğrencinin okuldaki yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi (VBS) nedir, E-Okul VBS Nasıl Kullanılır? Öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için geliştirilen sistem, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme giriş sağlanabiliyor. Web üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlar da mobil olarak da kullanılabiliyor.

