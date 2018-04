e Okul VBS nasıl giriş yapılır MEB E Okul VBS hangi bilgiler sorgulanır

e-Okul'a nasıl giriş yapılır? MEB E-Okul VBS'den hangi bilgiler sorgulanır? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru yaklaşılmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılan sınavlar hız kazandı. Ayrıca ikinci dönem birinci sınav sonuçları da öğretmenler tarafından e-Okul sistemine yüklenmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler ise sisteme girilen notları sorgulamak ve e-Okul VBS'den yapılan diğer hizmetlerden yararlanmak için, e-Okul VBS sistemine nasıl girildiğini ve e-Okul'dan hangi sorgulamaları yapabileceklerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve velilerin hizmetine sunulan ve tamamen ücretsiz olan e-Okul VBS, dönem sonunun yaklaşması ve ikinci dönem birinci sınavların tamamlanmasının ardından tekrar gündeme geldi. Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemine nasıl giriş yapılacağını merak eden vatandaşlar e-Okul VBS hizmeti hakkında araştırma yapıyor. İşte, MEB e-Okul VBS sistemi öğrenci ve veli giriş ekranı...







E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI



Geçtiğimiz eğitim- öğretim döneminin başında yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.







E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



E-OKUL'DAN YAPILAN SORGULAMALAR



Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.









E-OKUL NEDİR?



E- Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.