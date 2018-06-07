e YDS sınav giriş belgesi sorgula ÖSYM 2018 e YDS sınav tarihi ne zaman

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 2018 yılı içerisinde düzenlenecek olan e YDS sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınava girecek öğrenciler tarafından; e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aranırken ÖSYM 2018 YDS sınav tarihi ne zaman olduğu merak konusu oldu. Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınav giriş belgelerini erişime açtı. e YDS sınav tarihi ile ilgili detayları ve sınav giriş belgesi ile ilgili yapılan son açıklamaları bu haberimizden öğrenelirisiniz. İşte e YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve ÖSYM 2018 e YDS sınav tarihi...



ÖSYM, e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınav giriş belgelerini erişime açtı. 9 Haziran’da yapılacak Yabancı Diller Sınavı, e-YDS’nin giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ile belgeleri görüntüleyebilir.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-YDS İngilizce, Arapça ve Rusça sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.









Açıklamada, "9 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/6 (İngilizce) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'ten itibaren edineceklerdir. e-YDS 2018/6 (İngilizce) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.



e-YDS Arapça ve Rusça'nın ise 10 Haziran'da gerçekleştirileceğinin bildirildiği açıklamada, "10 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/7 (Arapça ve Rusça) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'ten itibaren edineceklerdir." ifadelerine yer verildi.