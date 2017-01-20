e-ALES tarihleri güncellenecek Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bu yıl yapılacak Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (e-ALES) için yeni başvuru ve sınav takviminin ilan edileceği bildirildi.