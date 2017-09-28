EBA kurs ders tarihi ne zaman olacak? EBA MEBBİS giriş ekranı

EBA kursları heyecanla bekleniyor. EBA giriş ekranı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. EBA dersleri ne zaman başlıyor? Web. 2.0’ın çıkmasının ardından yaygınlaşan internetin gelişimi beraberinde birçok yeniliği de getirmiştir. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da internetin sağladığı kolaylıklardan yararlanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğretmen ve öğrencileri tanıyan, onlara geri dönüşler yapan ve önerilerde bulunan bir sistemdir. Hazırlanan zengin, etkileşimli içerikler ile öğrencilerin derslerinde yardımcı olmak amaçlanmıştır. Sistem üzerinden öğretmen ve öğrenci etkileşim kurabilmektedir. Bu özellik sayesinde öğretmen ve öğrenciler sistem üzerinden etkileşim içinde olabilecek; öğretmenler, öğrencilerine ödev, soru ve ders içerikleri gönderebilmektedir. EBA sistemine giriş için öğrencilerin şifrelerini bilmeleri gerekiyor. EBA giriş şifresi nereden alınır? Öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS’e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

EBA KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EBA kurslarının başvuruları 24 Eylül Pazar günü son buldu. EBA kurs takvimi yayınlandı. Bu takvime göre 1. dönem kursları 2 Ekim tarihinde başlıyor.

1. Dönem Kursları 2 Ekim 2017 tarihinde,

2. Dönem Kursları 3 Mart 2018 tarihinde,

Yaz Dönemi Kursları 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.

1. Dönem Kursları 14 Ocak 2018 tarihinde,

2. Dönem Kursları 3 Haziran 2018 tarihinde,

Yaz Dönemi Kursları 19 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.

EBA GİRİŞLERİ NASIL YAPILIR?

E-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS’e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor. EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın. Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

EBA NEDİR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istediği gibi faydalanabilmektedir.

EBA sistemi içinde bir dolu dünya barındırmaktadır. EBA kısaca;

- Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

- Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

- İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

- Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

- Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

- Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

- Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

- Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

- Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

Bu sistem öğretmen ve öğrencileri tanıyan, onlara geri dönüşler yapan ve önerilerde bulunan bir sistemdir.

Zengin, etkileşimli içerikler hazırlanmıştır

Elektronik ders içerikleri anlamayı kolaylaştıran, pekiştiren ve öğrenmeyi sağlayan niteliklere sahip; etkileşim düzey yüksek halde sunulmaktadır.

Öğretmen – öğrenci etkileşimi sağlanmıştır.

Bu özellik sayesinde öğretmen ve öğrenciler sistem üzerinden etkileşim içinde olabilecek; öğretmenler, öğrencilerine ödev, soru ve ders içerikleri gönderebilecek.

Okul içi ve dışı paylaşım, ödev atama sistemi oluşturulmuştur.

Öğretmenler, hazırladıkları içerikleri okul içinde ve dışında paylaşıma açabilecek; ders dışında ve okul saatleri dışında öğrencilerine ödev atayabilecekler.

Raporlama sistemi kurularak karar vericilere destek sağlanmıştır.

Öğrencilerin sistem içindeki hareketlerine göre raporlama yapılabilecek, öğrencilere geri dönüşlerde bulunulabilecek. Ayrıca okul, millî eğitim müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığına da raporlama imkanı tanınıyor.

Yeni EBA’nın sunduğu yenilikler sayesinde ölçme – değerlendirme sisteminin kurulduğu belirtilen sunumda;

“Kazanımlarla eşleştirilmiş çok sayıda soru sisteme yüklendi. Öğretmenlerimiz de yine sistem üzerinden soru ve sınav hazırlayabilecekler.

Tüm içerikler ve sorular alt kazanımlarla ilişkilendirilmiştir.

Etkin eğitsel arama motoru geliştirilmiştir.

Sadece eğitsel amaçlı aramalar yapan, sınıf veya derse göre aramalar yapıp sonuçlar getiren arama motoru da Yeni EBA ile sunulmaktadır.

Öğrenciye özel içeriklerin atanabileceği ‘bireyselleştirilmiş öğrenim yönetim sistemi’ geliştirilmiştir.

Kişiye özel dosya saklama ve paylaşım alanı oluşturulmuştur.

Engellilere yönelik içerikler geliştirildi, sesli kitap okuma cihazları dağıtılmıştır.

İçerik standartları belirlenerek, sürdürülebilirliği sağlamak için içerik ekosistemi oluşturulmuştur” bilgileri verildi.

EBA v2 portalının önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı ile kamuoyuna tanıtılacağı belirtildi.