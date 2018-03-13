EBA kurs giriş işlemi nasıl yapılır EBA kursları eba.gov.tr giriş ekranı

EBA girişi nasıl yapılır? Kurslara kimler başvurabilir? EBA, farklı içerikleri ile öğrencilerin derslerine yardımcı kaynaklar sunar. EBA kursları için başvurular eba.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Kurslar her yıl 3 dönem halinde düzenlenir. EBA, farklı modüllerden oluşur. Ders kitaplarından dergilere, videolardan yarışmalara kadar birçok içerik bulunur. Çevrimiçi sosyal ağ platformu olan EBA, öğrencilere dersleri için yardımcı olur. Ders kitaplarından dergilere, videolardan ses kayıtlarına kadar farklı içeriklere EBA üzerinden ulaşılabilir. Öğrenciler ve öğretmenler de paylaşımlarda bulunarak, içeriklerin zenginleşmesini sağlayabilirler. Öğrenciler EBA girişi yaparak sunulan içeriklerden yararlanabilirler, Birinci dönemin ardından 18 Şubat’ta başvuruları sona eren ikinci dönem dersleri 3 Mart 2018’de başladı. Yaz dönemi kursları da 2 Temmuz’da başlayacak. İşte 2018 EBA giris kurs başvuruları ve eğitim süreci



EBA, çeşitli içeriklerin bulunduğu farklı modüllerden oluşur. Bu modüller; videolar, ders kitapları, dokümanlar, ses kayıtları ve yarışmalardır. Öğrenciler ve öğretmenler yaptıkları çalışmaları, EBA haberler bölümünde yayınlayarak diğer kullanıcıların da erişimine sunabilirler.







EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA’ya giriş, eba.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcılar giriş için; e-Okul bilgileri, Mebbis bilgileri, EBAKOD ve açıköğretim bilgileri kullanılabilir. Giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişim sağlanamaz. EBA giriş işlemi sonrasında kurslar için başvuru da yapılabilir.



EBA KURS BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?



EBA kurs başvurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri ile mezun durumunda bulunan öğrenciler tarafından yapılabilir.

Örgün öğretim öğrencileri, okullarından şifrelerini alarak kurs için başvuru yapabilirler. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alabilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Açık öğretim öğrencileri ise e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden temin ederek kurs başvurularını yapabilirler.



2017-2018 EBA KURS TARİHLERİ



EBA kursları için ikinci dönem başvuruları 7 Şubat ve 18 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. İkinci dönem dersleri 3 Mart’ta başlayacak. 2 Temmuz’da başlayacak yaz dönemi kurslarının başvuruları ise, 18-24 Haziran tarihleri arasında alınacak.



EBA kurslarında sınıf mevcudu 10’dan az ve 20’den de fazla olamaz. Öğrenci sayısının 20’yi geçmesi durumunda ikinci sınıf açılabilir. EBA kursu için tek sınıf mevcutsa, sınıfın kapasitesi de göz önüne alınarak sınıf mevcudu 25’e kadar çıkartılabilir.



EBA YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ



EBA yarışmaları için başvuru tarihleri;

- 1. EBA Kısa Film Senaryo Yarışması 26 Şubat - 16 Mart

- 2. EBA Resim Yarışması için son başvuru tarihi 30 Mart

- 4. EBA Kısa Film Yarışması 26 Mart - 9 Nisan

- 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması 10 Ocak - 2 Nisan

Yarışmalar hakkında detaylı bilgiye, eba.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.



2017-2018 EBA KURS TARİHLERİ



EBA kurslarının birinci dönemi 14 Ocak’ta son buldu. İkinci dönem kursları için başvurular 7-18 Şubat tarihlerinde alınacak ve dersler 3 Mart’ta başlayacak. Yaz dönemi kurslarının başvuruları ise 18-24 Haziran tarihleri alınacak ve kurs 2 Temmuz tarihinde başlayacak.



EBA kursları için sınıfların mevcudu 20’den fazla ve 10’dan az olamaz. Öğrenci sayısının 20’yi geçmesi halinde ise ikinci sınıf açılabilir. Kurs için tek sınıf varsa, mevcut sınıf kapasitesi göz önünde tutularak sınıf mevcudu 25’e çıkartılabilir.