Eğitimde büyük reform

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da düzenlemenin son haline karar verilecek.

MEB SİSTEME HAZIR

Yeni modelde, öğrencilere 'kendini ifade etme', 'mukayese' ve 'yazma' becerisi kazandırılması, okul dışı spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile bir kısım öğrencinin evine en yakın okula gidebileceği, ancak okul türleri ve yüksek başarılı okullar ile yüksek başarılı öğrencilerin hâlâ merkezi bir sınavla yerleştirilmesinin zorunlu olması öngörülüyor. MEB, PİSA, TİMSS gibi uluslararası ölçekte sınavları ulusal ölçekte yapabilecek, yazılı sınavları merkezi olarak okuyabilecek, okullar arasındaki kaliteyi takip edebilecek altyapı sistemlerine sahip olduğu kaydedildi.

Sabah

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