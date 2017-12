MTSAS Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı 23 Aralık ehliyet sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınavı puan hesaplama nasıl olacak? Sınav soruları nasıldı zor muydu kolay mıydı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2017 yılının son ehliyet sınavı bu hafta sonu gerçekleşti. Sınav sonrası ehliyet sınav soruları ve cevapları bir hafta içerisinde erişime açılması beklenirken sınav sonuçları ise sınavdan 15 gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde yapılan ehliyet sınavının soruları ve sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen bu sınavın soruları ve sonuçları MEB tarafından resmi internet sitesinden açıklanması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır. Ehliyet sınavı puanını hesaplamak istediğiniz sürücü adayının Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavında (MTSAS) doğru yanıtlamış olduğu soru sayısını aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde! İşte ehliyet sınavı ile ilgili yapılan son yorumlar ve MEB son dakika duyuruları...



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına giren adaylar, ehliyet sınavı soru ve cevaplarının açıklanmasını merakla bekliyor. Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını büyük bir ilgiyle araştıran adayalar sonuçlar hakkında MEB’den yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda



EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Ehliyet sınavı sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecek, ehliyet sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



EHLİYET SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Ehliyet sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde olacak, anlık olarak aşağıdaki linkten ehliyet sınavı soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını takip edebilirsiniz.



Araç kullanımının sağlanması günümüzde artan bireysel araçlanmada oldukça önemlidir. Kısa sürede ulaşımın sağlanması için kendi aracımızın olması gerekir. Kendi aracımızla ulaşım yapabilmemiz için de ehliyet almamız gerekir. Ülkemizde belirlenen bazı trafik kuralları vardır. Bu trafik kuralları ile beraber aracı olan kişilerinde ehliyet sorgulaması yapılır. Araç kullanımı için de ehliyet önemlidir. Ehliyet sayesinde kişiler araç kullanmayı öğrenirler. Ehliyet belirli zamanlarda ülke çapında yapılan sınavlar sonucunda kişilere verilir. Ehliyet sınavları yapılarak adaylara ehliyet hakkında önemli bilgiler verilir. Ehliyet alma hakkını kazanan kişiler de bu şekilde araç kullanımını öğrenebilirler. Ehliyet sınavları yapılmasının sonucunda kimlerin ehliyet alabileceğine karar verilir. Bu sınavlar çeşitli test ve de sürüşlerde açıklanır. Ehliyet sınavları iki çeşide ayrılır.









23 Aralık tarihinde düzenlenen ehliyet sınavlarında yılın son yazılı sınavı gerçekleşti. Yazılı sınavda adayların trafik kuralları ve de bazı denetimleri bilip bilmediği kontrol edilir. Hangi derecede ehliyet almak istedikleri fark etmeksizin her bir kişi ehliyet sınavlarına giriş yapmaları gerekir. Bu yazılı sınavda başarılı olabilmek için en az yetmiş puanı almaları gerekir. Yetmiş puan barajını geçen adaylar ikinci bir sınav olan uygulamalı sınava katılım hakkı olur. Bu sayede vatandaşların yapacak oldukları her bir sınav oldukça önemlidir. Son dönemlerde yapılan bazı değişimler sonucunda artık ehliyet alma işleminde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Ehliyet sınavına erişkin yapılan düzenlemelerden büyük bir çoğunluğu uygulamalı sınavda gerçekleşmiştir. Uygulamalı sınavda gerçekleştirilen bu değişim stajyer sürücülüktür. Stajyer sürücü olunduğunda araç kullanıcılarının iki yıl boyunca araç kullanımı gözetim altında tutulur. Yapacak oldukları herhangi bir trafik kuralları ihlalinde puanı aşarlarsa ehliyetleri ellerinden alınabilir. Ehliyet sınavına tekrar girmek durumunda kalabilirler. Ehliyet sınavlarından geçemedikleri zamanlarda da adayların tekrardan ücret ödeyerek sınavlara girmesi gerekir. Bu nedenle adayların kafasına koyduğu şey tek seferde ehliyet almaktır.



DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!



Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:



*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.



23 Aralık tarihinde yazılı olarak ehliyet sınavlarından yılın son sınavı yapılmıştır. Ülkenin dört bir yanında aynı anda gerçekleştirilen bu sınav sonrasında artık adaylar büyük bir heyecanla ehliyet sınav sonuçlarını beklemektedirler. Ehliyet sınav sonuçları içerisinde bilgi almak isteyen adaylar internet üzerinden sonuçları kontrol edebilirler. Büyük bir merakla ikinci sınava giriş hakkı kazanıp kazanmadıkları çok kısa zamanda belli olacaktır. Ehliyet sınav sonuçlar açıklandığı zaman Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuç açıklama sisteminde belli olur. Adaylar bu sisteme girerek sonuç açıklama sayfasında erişim sağlayabilirler. Sonrasında da adayların yapacak oldukları ehliyet sınav sonuçlarından kaç not aldıklarını öğrenmek için aday kullanıcı adları ve de şifrelerini sisteme girmeleri gerekir. Karşılarına açılan ehliyet sınav sonuçlarından kaç puan aldıklarını kolayca görebilirler. Barajı geçemeyen adaylar ise tekrardan bu yazılı sınava girmek zorunda kalacaklardır. 70 puanı geçen adaylar ise uygulamalı sınava hazırlanacaklardır.







EHLİYET SINAVI İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI



Ehliyet sınavı nedir?



Bir sürücü adayının ehliyet alabilmesi için zorunlu olarak girmesi gereken sınavdır.



Ehliyet sınavında yanlış cevaplar doğru cevabı götürüyor mu?



Ehliyet sınavında yanlış verilen yanıtlar doğru cevabı götürmez. Toplam doğru cevap sayısına bakılır.



Ehliyet sınavında kaç doğru cevap olmalı?



Ehliyet sınavında en az 35 doğru cevap olmalıdır.



Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?



Ehliyet sınavında toplam 50 soru sorulur. Her soru iki puan değerine sahiptir.



Ehliyet sınavında 68 puan geçer mi?



Hayır 68 puanla ne yazık ki sınavdan başarılı olamazsınız. 1 soruyla sınavı kaybetmiş olursunuz.



Ehliyet sınavında 70 puan geçer mi?



Ehliyet sınavında 70 baraj puandır. Bu puanı alan bir aday sınavdan başarılır olur.



Hangi dersten kaç soru yapıldığının önemi var mı?



Ehliyet sınavında toplam 4 alan bulunuyor. Trafik, İlk yardım, Motor ve Trafik adabı olmak üzere. Hangi alandan kaç soru cevapladığınızın hiç bir önemi yok. Toplam verilen doğru cevap sayısı 35 olduğununda başarılı sayılırsınız.



Nasıl bir sürücü olunmalı?



Ehliyet sınavı puan hesaplamasıyla ilgili anlatacaklarımız üstte ki anlattıklarımızla sınırlı kalmıştır. Ekstra anlatılacak pekte bir şey yok. Yazının devamını editörünüz olarak bugün başımdan geçen bir olayla tamamlamak istiyorum. Yaklaşık 15 senelik sürücülük hayatımda Allah'a şükür hiç kaza yapmamıştım. Velev ki bugün bu büyü bozuldu. Kaza yaptıktan sonra aracımın hasar görmesine değil, yaptığım kazanın beni düşürdüğü umutsuzluğa karşı şok yaşadım. Yaptığım kazanın öyle elle tutulur hiç bir yanı yok desem yeridir. Virajda ağır ağır giderken güneşe karşı kamaşın gözlerimi korumak amacıyla, güneş gözlüğümü teyibin alt kısmında bulunan hazneden almak istedim. Sadece 3 saniye süren bu eylem sonucunda önde oluşan trafik nedeniyle duran araca çarparak sonuçlandı.







Evet her şey bu kadar basit görünüyor. Okuduğunuz için teşekkür etmek isterdim ama ne yazık ki anlatacaklarım henüz bitmedi. Aradan saatler geçtikten sonra neden kaza yaptım diye kendime sorduğumda bundan bir takım sonuçlar çıkardım. İlk söyleyeceğim şey alışkanlıkların hayatımız üzerinde inanılmaz etkileri olduğudur. Bir süre sonra sürücülük vasfı otomatiğe bağlıyor haliyle. Her gün sabah geçtiğim yoldan bu defa akşam geçmiştim. Fark buydu. Sabahları orada hiç trafik olmadı şimdiye kadar. Akşam, o trafikte beyin alışkanlıkları neticesinde yolun trafiğini önemsemedi. Frene basmak gibi çok önemli bir eylem karşısında, idrak yeteneği beynin otomatikleşmiş fonksiyonlarından emir almayı tarcih etti. Ve neticesinde kaza yaptım. Buradan herkese önerim dikkatli olun. Trafiğin ne zaman ne getireceğini kestirmek çok zor. Alışkanlıklarınızla değil, dikkatinizle araç sürün. Bununla birlikte yolda sadece kendinizi değil trafikte size risk oluşturabilecek diğer araçları da gözleyin. Onların hareketlerinin neticelerini de kestirirseniz kaza yapma riskiniz azalır.



EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?



Özel MTSK Müdürlüğünün yapacağı işlem arasında, “Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak” yer almaktadır.



Sınav giriş belgesi, renkli ve fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın ve benzeri) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.





b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK müdürlükleri adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.



c. İlçe millî eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. Özel MTSK müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.



ç. Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.



d. Kursiyerin sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.



EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



Kursiyer, 2017 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.









