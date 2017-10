Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 7 Ekim 2017 MEB ehliyet sınav soruları erişime açıldı

Ehliyet Sınavı 7 Ekim Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilmişti. Ehliyet almak için birbiriyle yarışan binlerce aday sınav merkezlerine giderek sınavlarına girdi. Sınavdan sonra ehliyet sınavı soruları/cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanması için adaylar heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınav soruları erişime açıldı. Adaylar MEB internet sitesinden soruları kontrol edebilirler. Ehliyet sınav sonuçları ise MEB tarafından yayınlanan takvime göre 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. MTSAS Ehliyet sınav soruları açıklandıktan sonra puanlarına göre adaylar direksiyon sınavına giriş yapacaklardır. Bu aşamadan sonra ise ehliyet almaya hak kazanabileceklerdir.





7 Ekim Ehliyet sınavı sonuçlarının 19 Ekim Cuma yani haftaya açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığı zaman adaylar sonuçları görüntüleyebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodu ile giriş yapacaklardır. Ehliyet sınavı değerlendirilmesi her ders için 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Ehliyet sınavında sorulara verilen yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır. Sadece doğru cevaplar dikkate alınır. 100 puandan yapılan değerlendirmede en az 70 puan alan adaylar sınavda başarılı sayılmaktadır. En az 70 puan alan tüm adaylar ehliyet almaya bir adım daha yaklaşmış olur. Önlerinde kalan tek aşama direksiyon sınavıdır. Bu sınavdan da başarılı olurlarsa ehliyetlerini almaları için hiçbir şart kalmayacaktır.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Direksiyon sınavı, sonuçlar açıklandığı gün yani 19 Ekim’den yaklaşık 15 gün sonra yapılacak. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.



Direksiyon sınavının sonuçları da aynı gün içerisinde açıklanır. Adaylar sürücü kurslarından ya da MEB internet sitesinden sonuç bilgilerine ulaşabilirler.









DİREKSİYON SINAVI HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILIR?



Sınav komisyonu tarafından direksiyon sınavında dikkat edilen kriterler şunlardır;



1- Aracın tanınması: Araca binmeden önce araç ile ilgili sorular sorulur



2- Aracın çalıştırılması: Aracın düzgün şekilde hareket ettirilip ettirilmediğine bakılır



3- Aracın hızlandırılması: Aracın modeline bağlı olarak azami hız limitine ulaşılması istenir



4- Geri park edebilme: Kurallara uygun olarak geri geri park edilebilme kontrol edilir



5- Eğimli yolda durabilme: Yukarı eğimli yolda durdurulan aracın yeniden hareket ettirilmesi istenir



6- Geriye gelme: Şeridin hizası korunarak geri gelinmesi istenir



7- Kavşak dönüşü: Dönel kavşakta sola veya sağa dönülmesi istenir



8- Mekanik düğmelerin kullanılması: Işık, silecek ve havalandırma düğmelerinin gerekli olan zamanlarda kullanımına bakılır



9- Dönel kavşak: Üç ya da daha fazla kollu kavşakta kurallara uygun dönüş yapılıp yapılmadığı kontrol edilir



10- Ani fren: Araç 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılması istenir



11- Geri giderken dönüş yapabilme: Geriye giderken sola veya sağa 90 derecelik açıyla dönüş yapılması istenir



12- Trafik kurallarına uyulması: Sınav boyunca trafik kurallarına ne kadar uyulduğu kontrol edilir



Direksiyon sınavında adayların yapacağı her hata sonucunda puan kesilir. Sınav sonunda en az 70 puan alan adaylar stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar. Sınavda adaylar tarafından yapılan hataların birçoğu heyecan kaynaklıdır. Bu nedenle adaylar sınav esnasında heyecanlarını kontrol altında tutmaya çalışmalıdır.







Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları



2017 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerler için; Motorlu Bisiklet A1, Motosiklet A2, Otomobil, Minibüs, Kamyonet B, Kamyon C, Çekici D, Otobüs E, Lastik Tekerlekli Traktör F, İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar G, Engelli Bireylerin Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller H. 2017 yılından itibaren MTSK’ ya kayıtlı olan kursiyerler için; Moped M, Motorlu Bisiklet A1, Motosiklet A2, Motosiklet A, Dört tekerlekli Motosiklet B1, Otomobil/Kamyonet B, Minibüs D1, Otobüs D, Kamyon C1, Kamyon C, Lastik Tekerlekli Traktör F.



Ehliyet Sınavının Geçersiz Olacağı Durumlar



Başvurularda belirtilen şartları karşılamamasına rağmen adayın sınava girmiş olması.

Tespitler sonucunda başka bir adayın sınav belgelerini kullanması.

Geçersiz kimlik veya sınav giriş belgesi teslimi.

Sınav anında verilen sınav kitapçıklarına veya cevap kağıdına zarar vermek.

Üzerinde fotoğraf bulunan sınav giriş belgesinin sınavda bulunan görevlilere teslim edilmemesi.



Sınav İtirazları



Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav itirazında bulunabilirler. Sınav sonuçları ve sınav cevap anahtarı yayımlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazlar dilekçe ile ÖDSGM’ ye yapılmaktadır. İtiraz dilekçesiyle birlikte gerekli bankalara 20 Türk Lirası ödeme yaptığınız dekontu birlikte vermeniz gerekmektedir. Süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve ücreti ödenmeyen itirazlar geçersiz sayılacaktır.