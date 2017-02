Ehliyet sınavı MTSAS giriş belgesi alma MEB son dakika açıklaması

2017'nin ilk ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek binlerce sürücü adayı yeni ehliyetlerine kavuşabilmek için geçmiş dönemde çıkmış sorulara nasıl ulaşacağını merak ediyor. Aşağıdaki linkten geçmiş dönem ehliyet sınavı sorularına ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS) ehliyet sınavı Şubat ayının 11. günü yapılacak. 11 Şubat 2017 Cumartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan sınav için giriş belgesi eğitim görülen sürücü kurslarından alınabiliyor. Ehliyet sınavı giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı an bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ehliyet sınavıyla ilgili merak edilenler.

MTSAS SINAVINDA ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU? KAÇ SORU SORULUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslara kayıt yaptırdıktan sonra, test sınavı ile motor bilgisi, ilk yardım bilgisi ve trafik bilgisi ölçülür. Teorik bilginin ölçüldüğü test sınavında, adaylara trafik konusundan 23, ilk yardım konusundan 12, trafik adabı ile ilgili 6 ve motor bilgisi ile ilgili 9 soru olmak üzere toplam 50 soru soruşur. Bu 50 Soru için adaylara 60 dakika süre verilir. Bu sınava M, A1, A2, A, B1, B, D1, D, C1, C, ve F sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen adaylar girmek zorundadır. Ve daha sonra 70 ve 70’ten yüksek bir puan almış adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Araç kullanmak için trafik kurallarına ve trafiğin değişken akışına ne kadar hakim olduğu belirlenen adaylar, başarılı bulunmaları durumunda, stajyer ehliyet sahibi olmaya hak kazanırlar.

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİNİ NEREDEN ALINIYOR?

Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinin internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.

Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.

EHLİYET SINAVINDA DEVRİM GİBİ DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavının (MTSS) elektronik ortamda yapılmasına ilişkin projesinin Van ayağı gerçekleşti. Van’daki Mesut Özata Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sınavda, sürücü adayları bilgisayar ortamında sorulara cevap verdi. Sınav öncesi İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş ve görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından, adaylara uygulama hakkında bilgiler verildi.

Van ilinde e-sınav sistemi ile haftada 20 oturumun yapılacağını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, böylelikle haftada 400 kursiyerin bu sınava girebileceğini belirtti. Önceki sınav uygulamasında bir kursiyerin sınav için ortalama 2 ay beklemek zorunda kaldığını kaydeden Ermiş, e-sınav sistemi ile artık kursiyerlerin bu süreyi beklemek zorunda kalmayacağını ifade etti. Sınav sonuçlarının sınavın hemen bitiminde kursiyere verildiğini, böylelikle sınavı geçemeyen kursiyerin 15 gün sonra tekrar sınava başvurabileceğini vurgulayan Ermiş, Van ilindeki bu uygulamanın çevre illere de hizmet vereceğini söyledi.

EHLİYET SINIFLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ OLAN HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

A1, A2 ve A sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adaylarının, 133,70 Türk Lirası, B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adaylarının 402,90 Türk Lirası, F ve H sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adaylarının ödemesi gereken harç ücreti 133, 70 liradır. Diğer ehliyet sınıfları için belirlenmiş harç ücretleri ise 672,70 Türk Lirası’dır. Ehliyet kartının çıkartılması için sürücü adaylarının ödemesi gereken harç ücreti ise 128,50 Türk Lirası’dır.

2017 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 ( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 (saat 14.00)

STAJYER EHLİYET NASIL İŞLEYECEK?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLANLAR

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.

e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

*Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.