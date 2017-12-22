Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet puan hesaplama işlemi nasıl olur? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı. Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti. Peki Ehliyet sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenebilirler. İşte merak edilen Ehliyet sınavı ne zaman? MEB son dakika 23 Aralık Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı! Detaylı bilgileri haberimizde sizler için derledik.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da yapıldı. Ehliyet sınavı sonrası bir hafta içerisinde soruların erişime açılması ve iki hafta içerisinde ise sonuçların meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.





EHLİYET SINAV YORUMLARI NELER? SORULAR ZOR MUYDU?



LEYLA‏ Ehliyet sınavı sen hiç olmamışsın ya 😒

Eliff‏ Ehliyet sınavı’nda ilk yardım sorularının zorluğundan(bence kolaydı)şikayet edenler motor sorularını yaladınız yuttunuz herhalde 😀

Ömer Furkan‏ Ehliyet sınavı da geçti

Ertuğrul Biçici‏ Bitmeyen ehliyet sınavı yapmışlar .

Akay‏ Ehliyet sınavi için yanıma bi sağlıkcı verebilir misiniz 😊😂

Arif Özdamar‏ Günlerden ehliyet sınavı

Yalçın Işık‏ Ne salak salak sorular bunlar ya (ehliyet sınavı)

Hafize Yılmaz‏ SBS sınavına girerken bile bu kadar heyecan olmamıştı yazılı ehliyet sınavı adamı strese soktu resmen .

elithamal‏ Ehliyet sınavı ooo 😂

Gamzee^^‏ Ehliyet sınavı varmış geçerken ehliyetimi göstereyimde görsünler 😂😂😂😂😂😂

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?

Ehliyet sınavında 50 soru sorulur. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru

EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar ehliyet sınavına girecekleri yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ilgili bölüm üzerinden sorgulayabilirler. Bunun dışında, sınavdan yaklaşık bir hafta önce sınav yerleri sürücü kurslarına bildirilir. Adaylar sürücü kurslarına giderek de sınava nerede gireceklerini öğrenebilirler.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilirler. Direksiyon sınavında da adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekir.

Direksiyon sınavı ortalama olarak 35 dakika sürer. Sınavın ilk dakikalarında adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara gerekli cevabı veremeyen adaylar, başarısız sayılırlar. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan bazı durumlar;

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Aracı tescil ettirmeden trafiğe çıkmak 10 ceza puanı

- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında; kursta başarısız adaylar 45 gün içinde 3 kez daha ön sınava girebilecek. Sınav süresi 35 dakikadan az olamayacak. Lise ve dengi okullar ile yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım, araç tekniği, trafik ve çevre derslerini aldıklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmez. Sadece sınava girerler. B sınıfı ehliyet için sınava girenlerden başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üzerinde olursa, kurs hakkında işlem başlatılacak. Değerlendirilen aday sayısı 10’un altındaysa bu işlem uygulanmayacak.

Sürücü kursları için alınan karar doğrultusunda da nüfusu;

10 bin ve 20 bin arasında olan yerlerde 1,

20 bin ve 30 bin arasında olan yerlerde 2,

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde ise 3 tane sürücü kursu açılması için izin verilecek. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde sürücü kursu açılamayacak.

EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ Mİ?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017’de saat 14.00’te yapılacak. Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.

EHLİYET'TE YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı. Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine eklediden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.