Ehliyet sınavı soruları nasıl? 23 Aralık Ehliyet sınavı saat kaçta?

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2017 Ehliyet sınav soruları nasıl? MEB son dakika açıklaması ne oldu? Milyonlarca vatandaş 2017 ehliyet sorularını merak ediyor. 23 Aralık Cumartesi yapılacak Ehliyet sınavı tek oturumda gerçekleşecek. Peki direksiyon sınavı nasıl yapılır? Ehliyet sınavında hangi derslerden sorulur? Adayların başarılı olmak için 70 puan ve üzerinde not almaları gerekiyor. Ehliyet sınavını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Ehliyet çıkmış soru örnekleri haberimizin içerisinde yerini alıyor. Binlerce vatandaş ehliyet sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Özel MTSK Müdürlüğünün yapacağı işlem arasında, “Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak” yer almaktadır. İşte merak edilen Ehliyet sınavı çıkmış soruları ve MEB ehliyet son dakika gelişmeleri haberimizde…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınavı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacak. MTSKS(yazılı sınav), “MTSKS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 14.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır. Saat 14.00’den sonra hiçbir kursiyer, kesinlikle sınava alınmayacaktır.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Aralık’ta yapılacak ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde adaylara ilan edilecek. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Ehliyet sınavında adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve toplamda 50 soru sorulur. Her soru 2 puan değerindedir. Sınavda en az 35 soruyu doğru cevaplayan adaylar başarılı sayılılar ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Direksiyon sınavının sonuçları da sınav komisyonu tarafından aynı gün ya da ertesi gün açıklanır ve adaylara ilan edilir.

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?

Ehliyet sınavında 50 soru sorulur. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru

EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar ehliyet sınavına girecekleri yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden ilgili bölüm üzerinden sorgulayabilirler. Bunun dışında, sınavdan yaklaşık bir hafta önce sınav yerleri sürücü kurslarına bildirilir. Adaylar sürücü kurslarına giderek de sınava nerede gireceklerini öğrenebilirler.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilirler. Direksiyon sınavında da adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekir.

Direksiyon sınavı ortalama olarak 35 dakika sürer. Sınavın ilk dakikalarında adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara gerekli cevabı veremeyen adaylar, başarısız sayılırlar. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan bazı durumlar;

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Aracı tescil ettirmeden trafiğe çıkmak 10 ceza puanı

- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK?

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında; kursta başarısız adaylar 45 gün içinde 3 kez daha ön sınava girebilecek. Sınav süresi 35 dakikadan az olamayacak. Lise ve dengi okullar ile yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım, araç tekniği, trafik ve çevre derslerini aldıklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmez. Sadece sınava girerler. B sınıfı ehliyet için sınava girenlerden başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üzerinde olursa, kurs hakkında işlem başlatılacak. Değerlendirilen aday sayısı 10’un altındaysa bu işlem uygulanmayacak.

Sürücü kursları için alınan karar doğrultusunda da nüfusu;

10 bin ve 20 bin arasında olan yerlerde 1,

20 bin ve 30 bin arasında olan yerlerde 2,

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde ise 3 tane sürücü kursu açılması için izin verilecek. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde sürücü kursu açılamayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Özel MTSK Müdürlüğünün yapacağı işlem arasında, “Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak” yer almaktadır.

Sınav giriş belgesi, renkli ve fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın ve benzeri) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.

b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK müdürlükleri adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.