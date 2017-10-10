Ehliyet soruları cevapları 7 Ekim MEB son dakika Ehliyet soruları nasıldı?

Ehliyet soruları 7 Ekim 2017 merakla araştırılıyor. Ehliyet soruları cevapları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı merak ediliyor. MEB son dakika açıklamaları ile merkezi sınavlarla ilgili bilgiler vatandaşlara duyuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavının dördüncüsünü 2017 yılında 7 Ekim Pazar günü düzenledi. Sınava giren binlerce aday ehliyet sonuçları hakkında bir açıklama yapılmasını heyecanla beklemeye başladılar. Ehliyet soruları ile ilgili Bakanlık bir değişiklik yaptı ve havuz içerisinde yer alan soru sayısını arttırdı. Havuz içerisinde yer alan soru sayısı 3 bin 250’ye yükseltildi. Böylece sürücü adayların daha önce çıkmış olan sorular ile yeniden karşılaşma olasılığı da düşürülmüş oldu. Yılda beş kere gerçekleştirilen sınavın birincisi şubat ayında, ikincisi mart ayında, üçüncüsü ise temmuz ayında yapıldı. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor. Adaylar belirlenen süre aralığı içerisinde kendilerine sorulan soruları yanıtlamaya çalışıyorlar. Ehliyet sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav sonuçları, meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Yapılacak olan güncel MEB duyurularını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Direksiyon sınavı ne zaman? Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Ehliyet sınavı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

EHLİYET SORULARI 7 EKİM 2017 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ehliyet soruları cevapları sınavın yapılmasının ardından MEB son dakika açıklaması ile duyurulacak. Yayınlanan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

EHLİYET SINAVI SORULARI YENİLENDİ

Ehliyet sınavı soruları yeni mevzuata göre güncellendi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi ve farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.

Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak sayı 3 bin 250’ye yükseltildi. MEB’in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

EHLİYET SINAV YORUMLARI

Ebrar Karagül: Kardeşim Büşra Develi ile aynı sınıfta ehliyet sınavına girmş. Televizyonda gördüğümüzden falan dehşet güzel sinirim bozuldu abla diyor.

Mecnur Dinckol: Ehliyet sınavı var diye geldik ilkyardımcı olarak çıktık

MUSTAFA ŞAHİN: 55 yaşında ehliyet sınavına giren amcanın gözetmene rüşveti. 10. Kez sınava giriyorum bana yardım et sana çulluk getireyim

Sena: inşallah ehliyet sınavını geçmişimdir geçtiysem fişşeeqq gibi olurum, üzülsem bile arabamda üzülürüm

ESTELA Korkmaz: Arı Mayalı kurşun kalemimle ehliyet sınavına girdim umarım ciddiye almışlardır beni

Furkan KARA?: Şu ehliyet sınavında full çekenleri ÖTV den muhaf tutun meselaaaa.

Sedat: Ehliyet sinavindan ciktim sorular cok basitti 90 ve ustu bekliyorum

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d. Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h. Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

i. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

k. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l. Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 RG yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır. 6764 KHK İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6114 Sayılı "Ösym" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ceza Hükümleri

Madde 10- Başkanlık(Bakanlık) tarafından yapılan sınavlarda;

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkân sağlayan, kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık(ÖDSGM) tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça(ÖDSGM)yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır.

İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.