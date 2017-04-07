Ek öğretmen atama sonuçları MEB son dakika açıklaması | Sonuç sorgulama ekranı
Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ekim ayında yapılan öğretmen atamasında boş kalan kontenjanların doldurulması için yapılan ek atamaların sonuçları 7 Nisan 2017 tarihinde belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak. 2017 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuç ekranından öğrenilebilecek.
Ek öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili MEB'ten son dakika açıklaması geldi. Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. 2016 yılı ekim ayında yapılan atamada boş kalan kontenjanlara ek atama yapılacağı geçtiğimiz günlerde MEB tarafından duyurulmuştu. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik ek ataması için başvurularını 30 Mart-5 Nisan 2017 tarihleri arasında yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, ek öğretmen atama sonuçları, MEB sınav takvimine göre 7.04.2017 tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak. Ek atamaya Türkiye genelinde 17 bin 98 kişi aday olmuştu.
EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ek öğretmen atama sonuçları 7 Nisan 2017'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.
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Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
|
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK EK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 MART)
|
SN
|
ALAN ADI
|
SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI
|
KONTENJAN SAYISI
|
1
|
Adalet
|
60
|
2
|
2
|
Almanca
|
60
|
9
|
3
|
Arapça
|
60
|
33
|
4
|
Beden Eğitimi
|
60
|
42
|
5
|
Bilişim Teknolojileri
|
60
|
14
|
6
|
Biyoloji
|
60
|
14
|
7
|
Coğrafya
|
60
|
8
|
8
|
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|
60
|
8
|
9
|
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
|
60
|
136
|
10
|
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları
|
60
|
1
|
11
|
El Sanatları Teknolojisi/Nakış
|
60
|
1
|
12
|
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik
|
60
|
2
|
13
|
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik
|
60
|
2
|
14
|
Felsefe
|
60
|
3
|
15
|
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|
60
|
54
|
16
|
Fizik
|
60
|
14
|
17
|
Giyim Üretim Teknolojisi
|
60
|
1
|
18
|
Görsel Sanatlar
|
60
|
17
|
19
|
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
|
60
|
1
|
20
|
İlköğretim Matematik
|
60
|
91
|
21
|
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
|
60
|
25
|
22
|
İngilizce
|
60
|
143
|
23
|
Kimya/Kimya Teknolojisi
|
60
|
13
|
24
|
Matematik
|
60
|
35
|
25
|
Muhasebe ve Finansman
|
60
|
1
|
26
|
Müzik
|
60
|
19
|
27
|
Okul Öncesi
|
60
|
71
|
28
|
Özel Eğitim
|
60
|
46
|
29
|
Rehberlik
|
60
|
46
|
30
|
Sınıf Öğretmenliği
|
60
|
398
|
31
|
Sosyal Bilgiler
|
60
|
11
|
32
|
Tarih
|
60
|
9
|
33
|
Teknoloji ve Tasarım
|
60
|
10
|
34
|
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|
60
|
1
|
35
|
Türk Dili ve Edebiyatı
|
60
|
27
|
36
|
Türkçe
|
60
|
52
|
37
|
Ulaştırma Hizmetleri
|
60
|
2
|
38
|
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi)
|
60
|
2
|
39
|
Yiyecek İçecek Hizmetleri
|
60
|
3
|
GENEL TOPLAM
|
1,367
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