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Ek öğretmen atama sonuçları MEB son dakika açıklaması | Sonuç sorgulama ekranı

Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. Ekim ayında yapılan öğretmen atamasında boş kalan kontenjanların doldurulması için yapılan ek atamaların sonuçları 7 Nisan 2017 tarihinde belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak. 2017 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuç ekranından öğrenilebilecek.

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Ek öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili MEB'ten son dakika açıklaması geldi. Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. 2016 yılı ekim ayında yapılan atamada boş kalan kontenjanlara ek atama yapılacağı geçtiğimiz günlerde MEB tarafından duyurulmuştu. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik ek ataması için başvurularını 30 Mart-5 Nisan 2017 tarihleri arasında yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, ek öğretmen atama sonuçları, MEB sınav takvimine göre 7.04.2017 tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak. Ek atamaya Türkiye genelinde 17 bin 98 kişi aday olmuştu.

 

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ek öğretmen atama sonuçları 7 Nisan 2017'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.

 

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK EK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK SÖZLÜ SINAV TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2017 MART)

SN

      

ALAN ADI

SÖZLÜ SINAV TABAN PUANI

  

KONTENJAN SAYISI
               

1

      

Adalet

60

  

2

2

      

Almanca

60

  

9

3

      

Arapça

60

  

33

4

      

Beden Eğitimi

60

  

42

5

      

Bilişim Teknolojileri

60

  

14

6

      

Biyoloji

60

  

14

7

      

Coğrafya

60

  

8

8

      

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

60

  

8

9

      

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

60

  

136

10

      

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları

60

  

1

11

      

El Sanatları Teknolojisi/Nakış

60

  

1

12

      

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik

60

  

2

13

      

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik

60

  

2

14

      

Felsefe

60

  

3

15

      

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

60

  

54

16

      

Fizik

60

  

14

17

      

Giyim Üretim Teknolojisi

60

  

1

18

      

Görsel Sanatlar

60

  

17

19

      

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği

60

  

1

20

      

İlköğretim Matematik

60

  

91

21

      

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri

60

  

25

22

      

İngilizce

60

  

143

23

      

Kimya/Kimya Teknolojisi

60

  

13

24

      

Matematik

60

  

35

25

      

Muhasebe ve Finansman

60

  

1

26

      

Müzik

60

  

19

27

      

Okul Öncesi

60

  

71

28

      

Özel Eğitim

60

  

46

29

      

Rehberlik

60

  

46

30

      

Sınıf Öğretmenliği

60

  

398

31

      

Sosyal Bilgiler

60

  

11

32

      

Tarih

60

  

9

33

      

Teknoloji ve Tasarım

60

  

10

34

      

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

60

  

1

35

      

Türk Dili ve Edebiyatı

60

  

27

36

      

Türkçe

60

  

52

37

      

Ulaştırma Hizmetleri

60

  

2

38

      

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi)

60

  

2

39

      

Yiyecek İçecek Hizmetleri

60

  

3

GENEL TOPLAM

  

1,367

 

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