Ek öğretmen atama sonuçları MEB son dakika açıklaması | Sonuç sorgulama ekranı

Ek öğretmen atama sonuçlarıyla ilgili MEB'ten son dakika açıklaması geldi. Ek öğretmen atama sonuçları açıklandı. 2016 yılı ekim ayında yapılan atamada boş kalan kontenjanlara ek atama yapılacağı geçtiğimiz günlerde MEB tarafından duyurulmuştu. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik ek ataması için başvurularını 30 Mart-5 Nisan 2017 tarihleri arasında yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, ek öğretmen atama sonuçları, MEB sınav takvimine göre 7.04.2017 tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, ek atama sürecinde 1,367 kişinin ataması yapılacak. Ek atamaya Türkiye genelinde 17 bin 98 kişi aday olmuştu.

EK ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ek öğretmen atama sonuçları 7 Nisan 2017'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada yeni ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atama kararnamelerinin 10 Nisan 2017 Pazartesi il ve ilçelere gitmesi bekleniyor. Yeni ataması yapılan 1367 öğretmen 11 Nisan'dan itibaren göreve başlayabilecek.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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