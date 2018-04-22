EKPSS'ye yaklaşık 89 bin aday başvurdu

Özer, bugün 81 ilde gerçekleştirilen EKPSS'ye ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. EKPSS'nin iki yılda bir uygulandığına işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl 88 bin 833 adayımız sınava başvurdu. Bugün 81 il merkezinde gerçekleştirdiğimiz EKPSS sınavında adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandı. 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday önlisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından sınava başvurdu. Adaylar bin 354 binada ve 19 bin 369 salonda sınava alınmış olup 13 bin 973 aday tekli salonda, 74 bin 860 aday ise toplu salonda sınava alındı. Sınavda yaklaşık 58 bin sınav görevlisi görev aldı. Sınavın özelliği nedeniyle aday başına diğer sınavlara göre daha fazla sınav görevlisi görevlendirildi. "

ÖSYM Başkanı Özer, merkezin adayların durumuna göre her türlü imkanını seferber ettiğini belirterek, "Sınav sorunsuz bir şekilde sona ermiştir. Sınavda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve görevlilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.