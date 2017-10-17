E-okul nasıl giriş yapılır? E-okul ile nelerden yararlanılır

Genel olarak velilerin ve öğrencilerin e-Okul'a giriş olarak tanımladıkları işlem aslında VBS'ye yani Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriştir. VBS'ye giriş yapılacak öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri, tercih sonuçları gibi verilere ulaşılabilir. E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmelidir. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir. Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi, resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır.

Siste-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilebilir:

Duyurular: Okul yöneticileri ya da öğretmenler tarafından size ulaştırmak istenilen duyurular yer almaktadır Bireysel bazda ya da toplu duyurular

Ders Programı: Ders programı, ders başlangıç ve bitiş saatleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,

Devamsızlık Bilgileri: Dönem içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar

Not Bilgileri: Öğrencinin okulda aldığı sınav, proje ve performans belirlemeye yönelik çalışmalarla ilgili puanlar

Sınav ve Proje Bilgileri: Öğrencinin hangi dersten ne zaman sınav olacağı ve projesini teslim edeceği tarihler

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN;

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E-OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.