E-Okul takdir teşekkür hesaplama 2017 VBS giriş karne notu öğrenme sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrenci 20 Ocak 2017 Cuma günü yarıyıl (15 tatil) tatiline girmek için gün sayıyor. Bir yandan da takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar ve hesaplama yapmak için e-Okul'a giriyorlar. Velileri de dönem sonu notlarını öğrenmek için e-Okul VBS giriş ile notlarına bakıyorlar. Öğrenciler ve velileri, e Okul VBS sayesinde sınav notları, sözlü notları ve karne notlarını hesaplayarak takdir ve teşekkür puanlarını öğrenebilir. Peki, takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması nasıl yapılır? e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte merak ettikleriniz ve bu konulardaki tüm bilgiler.

E-OKUL İLE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İster web ortamından ister telefona indirdiğiniz uygulama üzerinden erişebileceğiniz e-okul Veli Bilgilendirme Sistemine öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası ve birkaç güvenlik sorusunu cevaplayarak giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra öğrencinin girdiği sınavın not bilgisini anında öğrenebilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ KARNE İŞLEMLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI UYGULAYIN

E okul sisteminde çocuğunuzun karne notlarını aşağıdaki şekilde inceleyebilirsiniz ve kağıda aktarabilirsiniz.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş için;

İlk olarak tarayıcınızdan , https://e-okul.meb.gov.tr/ giriyorsunuz

Sizden çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını isteyecektir

şifre işlemini de çözdükten sonra sisteme giriş yapın.

Ardından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına ait ilk dönem karne notlarını görebilirsiniz.

Karneyi yazdırmak için aşağıdaki resimde bulunan. sol üst köşede yazıcı işaretine tıklayarak çocuğunuzun karnesini yazdırabilirsiniz.

E-OKUL TAKDİR, TEŞEKKÜR VE KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul veli bilgilendirme sistemi ve takdir teşekkür hesaplama son günlerde öğrenciler tarafından en çok ziyaret edilen sistemler arasında oluyor. İlköğretim ve lise öğrencilerinde takdir teşekkür telaşı başladı. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Öğrenci ve velilerde ise son sınav sonuçları, sözlü notları ve karne notu telaşı başladı.

Takdir ve Teşekkür Belgesi ilk ve orta öğretim öğrencilerin bir yıllık eğitim-öğretim döneminde, her dönem sonunda başarılarına göre aldıkları belgedir. Bu belge 4. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar olan eğitim dönemini kapsar. Yazılılardan alınan notların ortalaması öğrencinin takdir, teşekkür alması ya da belge alamama durumunu belirler.

Öğrenci notları e-Okul üzerinden kontrol edilir. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi; e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

Verilen takdir ve teşekkür hesaplama belgesi sayfası açılır.

Notlar ders bölümlerine girilir.

Her ders saati ve notları dikkatle yazılmalıdır.

Hesapla tuşuna basıldıktan sonra altta belge sonucu ve ortalaması çıkar.

E-OKUL TAKDİR VE TEŞEKKÜR NEDİR?

İlköğretim 4.5.6.7. ve 8. sınıflar ile 9.10.11. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler birinci yarıyıl son yazılı sınav notlarını almaya başladılar. Şimdi herkes Takdir mi yoksa Teşekkür Belgesi mi alacağını merak etmeye başladı bu meraklarını gidermek için linkleri sizlerle paylaştık.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Günümüz teknolojisi artık her işimizi internet üzerinden online olarak yapmamıza imkan tanımaktadır. Her geçen gün gelişen online işlemler ise pek çok işimizde bize kolaylık sağlamaktadır. İnternet üzerinde bize kolaylık sağlayan uygulamalardan biri de E-Okul veli bilgilendirme sistemidir. E-Okul veli bilgilendirme sistemi, 2007 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma açılmış olan bir uygulamadır. Okul yönetim bilgi sistemi olan E-Okul veli bilgilendirme sistemi, tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki tüm öğrencilerin aldığı notları ve devamsızlık gibi bilgilerini kolaylıkla kaydedebilen bir okul sistemidir.

E-okul veli bilgilendirme sistemi; ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler. Çünkü bu sistem ile ebeveynler sadece internet sayesinde herhangi bir okulda eğitim alan çocuklarının ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerin eğitim hayatının daha kontrol edilebilir ve şeffaf olmasını sağlamış bir sistemdir, bunu da bütün güncel bilgileri sistemde koruyarak yapar.

Bir öğrencinin okuldaki genel durumunun nasıl gittiğini, hangi derslere daha yatkın veya hangi derslerde öğrencinin daha başarılı olduğunu merak eden bir velinin, artık bir iki ay arayla düzenlenen veli toplantılarını beklemesine gerek yok. Veya görüşeceği öğretmenin boş vaktini, müsait olmasını beklemeyi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi durdurmuş durumda. Çünkü E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, öğrencinizi başka bir okula nakil işlemlerini yapıp takip edebiliyor, kayıt alıp kayıt silebiliyorsunuz. Bunlar, yapılabilecek birçok işlemin yalnızca birkaçını oluşturuyor.

Diğer işlemler ise şunlardır:

Öğrencinin aldığı bütün derslerin, yazılı ve sözlü sınav notları, öğrencinin davranış durumu, yılsonu başarı puanları, şube puan ortalaması, takdir, teşekkür ve onur belgesi gibi belgelerin işlemleri, e-karne uygulaması, haftalık ders programları, ortak ve merkezi olarak her yıl düzenlenen TEOG ve DPY-B gibi sınavların başvuru işlemleri, tercih işlemleri, puan açıklanması, öğrencinin bilgi alması gereken duyurular, öğrenci kaydı veya nakil işlemleri, an be an güncellenen devamsızlık bilgilerinin girişleri. Ayrıca, eğer mevcutsa öğrencinin proje bilgileri ve ödev bilgilerine de E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Görüldüğü üzere, bir veli öğrencisinin eğitim öğretim hayatına dair a’dan z’ye tüm bilgileri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden her an görüntüleyerek, eğitim öğretim hayatına dahil olabilir. Bu sistem sayesinde, öğrenci ve veli, veli ile öğretmen arasındaki ilişki kopukluğu giderilmeye çalışılmış ve herkesin öğrencinin eğitim öğretim yaşantısında daha aktif bir rol alması sağlanmıştır.

Ayrıca veliler, E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra, karne notu hesaplama seçeneğine tıklayarak çocuklarının karne durumlarını önceden görebilirler.

SMS ARACILIĞIYLA E-OKUL BİLGİLERİ ALMA

E-Okul Sistemi’nin mobil cihazlara da taşınması, uygulamanın erişilebilirliğini artıran etkenlerden biri oldu. Oldukça kolay bir kullanım sunan mobil bilgi servisine velilerin öncelikle kaydolması gerekmektedir. Velilerin bu sisteme kaydolabilmek için öğrenci olan çocuğunun T.C. kimlik numarasını 8383 numaralı servise SMS yoluyla bildirmesi gerekir, böylelikle mobil bilgi sistemine kayıt olunur. E-Okul mobil bilgi sistemi ile diploma notu, karne notu, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları ve diğer birçok e-okul üzerinden ulaşılabilen bilgi güncel olarak velinin cep telefonuna sms olarak gelir. Ayrıca veliler, hangi bilgiyi sorgulamak istiyorlarsa ona göre SMS gönderip mobil bilgi sisteminden yanıt alabilirler.