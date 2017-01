E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Öğrenci Girişi yazılı sınav sonuçları öğrenme ekranı

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) giriş yaparak TEOG sınav sonuçları, öğrencinin okuldaki tüm sınav sonuçları, ders programı ve devamsızlıkları gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. 2007 yılının ocak ayından beri hizmette olan E-Okul uygulaması öğrencilerin okula kayıt aşamasından mezuniyet aşamasına kadar bütün bilgilerinin saklı bulunduğu bir web yazılım uygulamasıdır ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. E-Okul uygulamaları MEBBİS kapsamında geliştirilmiştir. Bütün devlet ve özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları e-okul sistemine kayıtlıdırlar ve bu sistemden faydalanmaktadırlar. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden veliler ve öğrencilerle birlikte, öğretmenler ve okul idari yönetiminde görev alan yöneticiler de faydalanmaktadır.

E-OKUL İLE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İster web ortamından ister telefona indirdiğiniz uygulama üzerinden erişebileceğiniz e-okul Veli Bilgilendirme Sistemine öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numarası ve birkaç güvenlik sorusunu cevaplayarak giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra öğrencinin girdiği sınavın not bilgisini anında öğrenebilirsiniz.

E-OKUL VBS (VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ) GİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFA TIKLAYIN

E-OKUL SİSTEMİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul uygulaması Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmekte olan bir uygulamalardan biridir. MEB tarafından açılmış olan bu sistemde; devlet ve özel ilköğretim okulları, özel eğitim kurumları, anaokulları, ortaöğretim kurumları yararlanmaktadır. Bu sistem sayesinde öğretmenler, veliler, öğrenciler, yöneticiler, çok kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmek mümkün olacaktır. E-Okul yönetim bilgi sistemine giriş işlemi için ilk olarak yapmanız gereken yazının sonunda verdiğimiz linke tıklamaktır. Açılan sayfada ilk olarak kutucuğu yukarıda bulunan harf ve rakamları giriniz. Daha sonra kullanıcı adı ve kullanıcı şifrenizi girip sisteme giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını kayıta geçebilirsiniz.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrencilerin eğitim hayatının daha kontrol edilebilir ve şeffaf olmasını sağlamış bir sistemdir, bunu da bütün güncel bilgileri sistemde koruyarak yapar.

Bir öğrencinin okuldaki genel durumunun nasıl gittiğini, hangi derslere daha yatkın veya hangi derslerde öğrencinin daha başarılı olduğunu merak eden bir velinin, artık bir iki ay arayla düzenlenen veli toplantılarını beklemesine gerek yok. Veya görüşeceği öğretmenin boş vaktini, müsait olmasını beklemeyi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi durdurmuş durumda. Çünkü E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, öğrencinizi başka bir okula nakil işlemlerini yapıp takip edebiliyor, kayıt alıp kayıt silebiliyorsunuz. Bunlar, yapılabilecek birçok işlemin yalnızca birkaçını oluşturuyor.

Diğer işlemler ise şunlardır:

Öğrencinin aldığı bütün derslerin, yazılı ve sözlü sınav notları, öğrencinin davranış durumu, yılsonu başarı puanları, şube puan ortalaması, takdir, teşekkür ve onur belgesi gibi belgelerin işlemleri, e-karne uygulaması, haftalık ders programları, ortak ve merkezi olarak her yıl düzenlenen TEOG ve DPY-B gibi sınavların başvuru işlemleri, tercih işlemleri, puan açıklanması, öğrencinin bilgi alması gereken duyurular, öğrenci kaydı veya nakil işlemleri, an be an güncellenen devamsızlık bilgilerinin girişleri. Ayrıca, eğer mevcutsa öğrencinin proje bilgileri ve ödev bilgilerine de E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Görüldüğü üzere, bir veli öğrencisinin eğitim öğretim hayatına dair a’dan z’ye tüm bilgileri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden her an görüntüleyerek, eğitim öğretim hayatına dahil olabilir. Bu sistem sayesinde, öğrenci ve veli, veli ile öğretmen arasındaki ilişki kopukluğu giderilmeye çalışılmış ve herkesin öğrencinin eğitim öğretim yaşantısında daha aktif bir rol alması sağlanmıştır.

Ayrıca veliler, E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra, karne notu hesaplama seçeneğine tıklayarak çocuklarının karne durumlarını önceden görebilirler.

SMS ARACILIĞIYLA E-OKUL BİLGİLERİ ALMA

E-Okul Sistemi’nin mobil cihazlara da taşınması, uygulamanın erişilebilirliğini artıran etkenlerden biri oldu. Oldukça kolay bir kullanım sunan mobil bilgi servisine velilerin öncelikle kaydolması gerekmektedir. Velilerin bu sisteme kaydolabilmek için öğrenci olan çocuğunun T.C. kimlik numarasını 8383 numaralı servise SMS yoluyla bildirmesi gerekir, böylelikle mobil bilgi sistemine kayıt olunur. E-Okul mobil bilgi sistemi ile diploma notu, karne notu, devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları ve diğer birçok e-okul üzerinden ulaşılabilen bilgi güncel olarak velinin cep telefonuna sms olarak gelir. Ayrıca veliler, hangi bilgiyi sorgulamak istiyorlarsa ona göre SMS gönderip mobil bilgi sisteminden yanıt alabilirler.

E-OKUL MOBİL UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR?

Kişisel bilgisayarlar ve laptoplardan erişim ile başlayan e-okul sistemini artık tabletler ve akıllı telefonlarımızda da kullanabiliyoruz. IOS ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar için sırasıyla apple store ve Google play store’da e-okul uygulamasını arar ve indirirseniz telefonunuzda e-okul mobil uygulamasının kurulumu başlayacaktır. Kurulumun bittiğine dair uyarıyı aldıktan sonra sorunsuz bir şekilde e-okul mobil uygulamasını tablet ve akıllı cep telefonunuzda kullanabilirsiniz. İndirim, kurulum ve kullanım dahil hiçbir işlemden ücret talep edilmeyen e-okul mobil uygulamasında, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde olduğu gibi öğrencilerin okuldaki not, devamsızlık durumundan tutun nakil durumuna kadar her şeyden haberdar olabileceksiniz. E-Okul mobil uygulamasında en yaygın olarak veli ve öğrenciler tarafından kullanılan kısım ise notlar ve ders notları kısımları. Okul ve öğrenciniz hakkında her an sınırsız bilgiye sahip olacağınız e-okul mobil uygulamasını akıllı cep telefonu ve tabletinize indirmeniz yeterli. Arada bir güncellemeleri de takip ederek gerekli güncellemeler yapıldığı takdirde, mobil uygulamayı kullanırken hiçbir sorunla karşılaşmazsınız.