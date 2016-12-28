Eskişehir yarın 30 Aralık okullar tatil mi? MEB son dakika haberleri

Bugün 29 Aralık Perşembe Eskişehir'de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Eskişehir’de de etkili oluyor. Bugün tatil olan öğrenciler Eskişehir'de yarın da 30 Aralık Cuma okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Son dakika Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek bir açıklamaya haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden ulaşabileceksiniz.

30 ARALIK CUMA ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışının yeni yılın ilk gününe kadar etkili olacağı Eskişehir'de bugün 29 Aralık okullar tatil edildi. Bugün tatil olan öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmayacağını İnternetten araştırmaya başladı. Peki, Eskişehir'de yarın da okullar tatil olacak mı? Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Son dakika kar tatili açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

29 ARALIK PERŞEMBE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

29 ARALIK PERŞEMBE OKULLARIN TATİL OLDUĞU DİĞER İLLER

ANKARA

Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık 2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının geçmiş günlere göre birkaç derece artması ile çatılardaki karların erimeye başladığını ifade eden Sultanoğlu, şunları belirtti:

"Çatılarda bir metreye yakın kar var. Bu kar ve çatılardan sarkan buzlar zaman zaman aşağı düşerek tehlike arz etmektedir. Ayrıca meteoroloji tahminlerine göre 29 Aralık Perşembe akşam ve 30 Aralık Cuma günü 35 santim civarında kar yağması beklenmektedir. Bunun için yapılan toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın ve 30 Aralık Cuma günleri tatil edilmesi kararı alındı. Şu anda önemli olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği. Bu eğitime verilen aralar telafi edilecektir."

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

ISPARTA

Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde öğleden sonra yoğun kar yağışı nedeniyle eğitme 29 Aralık 2016 günü gün ara verildi. Isparta merkeze bağlı taşımalı ve merkeze bağlı köylerde ki okullarda tatil edildi. Özel engelli okulları için de eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya il genelinde ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık Perşembe günü, Kütahya genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacaktır" denildi.

DENİZLİ

Denizli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık .2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam’da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.

MANİSA

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Kaymakamlık kararıyla tatil edilen okullarda eğitim gören 1275 taşımalı öğrenci ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler için 29 Aralık Perşembe günü okullar 1 günlük tatil edildi. Kar yağışının devam etmesi durumunda ilçe merkezindeki okulların da tatil edilebileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.

UŞAK

Uşak’ta Çarşamba gündüz başlayan ve etkili yağan kar nedeni ile okullarda eğitim ve öğretimlere bir gün ara verildi.

Uşak Valiliği tarafından alınan karara göre; “Etkili olan kar yağışı dolayısıyla Uşak İl Merkezi ve İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 29.12.2016 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

BİLECİK

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

BOLU

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bolu Valiliğin yapılan açıklamada, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 29 Aralık Perşembe izinli sayılacağı belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey'de akşam başlayan kar yağışı sonrasında ilçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, kent merkezi ve bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

BURSA

Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki tüm okullarda, kaymakamlıklarca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim yapılmayacak.

Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.