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LGS Türkiye Birincisi, tercihini İmam Hatip Lisesi'nden yana yaptı

LGS Türkiye Birincisi Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, liselere yerleştirme tercihinde bulundu.

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GS Türkiye Birincisi Azra Kargı, ülkemizin ileri gelen marka okulların tekliflerini kabul etmeyerek tercihini İmam Hatip Lisesinden yana yaptı. İmam Hatipli olmaktan gurur duyan Azra Kargı, İmam Hatip de okumanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, bu ayrıcalığın lisede de devam etmesini istediği için İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih ettiğini belirtti.
 
Okul Müdürü Bilal Osman Ekizoğlu: "Öğrencimizle gurur duyuyoruz. Azra Kargı'nın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tercihinin çok isabetli bir tercih olduğunu, kendinden sonra gelecek olan İmam Hatipli öğrenciler için yol gösterici bir örnek olduğunu belirterek Hayırlı olsun dileklerin de bulundu."

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