İçinde Kendi Mağazası Olan Okul: PERAKENDE OKULU
Gencallar’ın üyesi olduğu MÜSİAD Derneği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen ve perakende alanında ilk olma özelliği taşıyan “Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile sektörün yetişmiş eleman bulmakta yaşadığı sıkıntının önüne geçilmesi hedefleniyor.
İlk dersi perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Gencallar Genel Müdürü Ahmed Gencal’ın verdiği okul içerisinde aynı zamanda Gencallar’ın oluşturduğu mağaza görünümünde bir sınıf da bulunuyor. Reyonlarıyla, ürünleriyle tam bir mağaza görünümüne sahip olan sınıf, öğrencilerin mağaza ortamında eğitim görerek pratik yapma imkanı elde etmelerine yardımcı olma amacı taşıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.