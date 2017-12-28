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İçinde Kendi Mağazası Olan Okul: PERAKENDE OKULU

Gencallar’ın üyesi olduğu MÜSİAD Derneği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen ve perakende alanında ilk olma özelliği taşıyan “Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile sektörün yetişmiş eleman bulmakta yaşadığı sıkıntının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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İlk dersi perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Gencallar Genel Müdürü Ahmed Gencal’ın verdiği okul içerisinde aynı zamanda Gencallar’ın oluşturduğu mağaza görünümünde bir sınıf da bulunuyor. Reyonlarıyla, ürünleriyle tam bir mağaza görünümüne sahip olan sınıf, öğrencilerin mağaza ortamında eğitim görerek pratik yapma imkanı elde etmelerine yardımcı olma amacı taşıyor.

 

www.gencallar.com.tr

 

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