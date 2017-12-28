İçinde Kendi Mağazası Olan Okul: PERAKENDE OKULU Gencallar’ın üyesi olduğu MÜSİAD Derneği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen ve perakende alanında ilk olma özelliği taşıyan “Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile sektörün yetişmiş eleman bulmakta yaşadığı sıkıntının önüne geçilmesi hedefleniyor.