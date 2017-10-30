ide’liler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutladı

Tüm ide okulları öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

3, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan okul korosu, ide okulları Türkçe Bölümü tarafından düzenlenen 29 Ekim Atatürk Oratoryosu’nu seslendirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş savaşı mücadelesinin anlatıldığı oratoryoda hep bir ağızdan söylenen “Cumhuriyetle nefes alacağız, Cumhuriyetle kök salıp yeşereceğiz. Biz Atatürk gençleriyiz! Cumhuriyetimizi korkmadan, yılmadan sonsuza dek yaşatacağız.” cümlesi salondaki izleyicilerden büyük bir alkış aldı. Oratoryonun son bölümünde ise anaokulu öğrencileri de “Cumhuriyet Biziz!” diyerek katkıda bulundu.

ide korosu, Cumhuriyetimizin 94. Yıl kutlamaları için ide okulları Müzik Bölümü tarafında hazırlanan özel repertuar ile Cumhuriyet Valsi, İzmir Marşı ve Samanyolu parçalarını coşkulu bir şekilde seslendirdi. Törenin devamında, Dans Kulübü öğrencileri harika bir dans gösterisi gerçekleştirdi.

Tören sonunda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afiş Yarışması’nın sonuçları açıklandı. İlk 3’e girenler ödül ve sertifikalarını okul müdürü ve yardımlarının elinden aldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkına ve gençlerine emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 94. yıl dönümü için düzenlenen tören, 10. Yıl Marşı eşliğinde son buldu.