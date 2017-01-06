İstanbul’da AÖL Açık Lise sınavları iptal mi? Yetkililerden son dakika açıklaması
İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, açık lise yani AÖL sınavlarının iptali konuşulur oldu. AÖL sınavları iptal mi? Açık lise sınavları iptal olacak mı? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İşte, AÖL sınavları son dakika gelişmesi.
AÖL açık lise sınavına İstanbul'da hava koşulları nedeniyle giremeyenler sınavların tekrarlanması yönünde kampanya yapıyor. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. AÖL teselli sınavı iddiaları sosyal medyada dolaşırken yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yapılacak açıklamalara www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden anında ulaşabilirsiniz.
AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerine MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi üzerinden aolweb.aol.meb.gov.tr'de bakabiliyorlar. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? Kaç oturumda yapılacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.
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AÖL SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ OTURUMDA YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 7-8 Ocak 2017 cumartesi ve pazar yapılacak. Binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav, 3 oturum halinde yapılacak. Cumartesi günkü birinci oturum saat 09.30'da, öğleden sonraki ikinci oturum saat 14.00'te, pazar gerçekleştirilecek üçüncü oturum saat 09.30'da başlayacak. Oturumlar 180 dakika sürecek, her ders için dört seçenekli 20 soru sorulacak. Öğrenciler, birinci oturumda 60, ikinci oturumda 58, üçüncü oturumda da 56 dersten sınava girecek. Sınava giriş belgesinde girilecek dersler, sınav saati ve sınav yeri bilgileri yer alacak.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, yurt içinde 751 merkezde 1 milyon 197 bin 642, yurt dışında ise 12 merkezde bin 419 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 199 bin 61 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavda, 6 bin 690 öğrenci özel durumları nedeniyle tek kişilik salonda, 210 öğrenci ev veya hastanede, 17 bin tutuklu ve hükümlü ise ceza ve infaz kurumlarında sınava alınacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL açık lise 1. dönem sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanacak. İkinci dönem sınavları ise 18-19 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem AÖL sınav giriş belgeleri 14 Mart 2017’de erişime açılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine giriş yapıp, Öğrenci Genel Bilgiler altındaki Sınav Giriş Belgesini tıklayınız ardından açılan sayfadaki yazdır butonuna tıklayarak sınav giriş yerini öğrenebilirsiniz.
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