İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklar için Özel Eğitim Kampüsü kuruyor

İBB Özel Eğitim Kampüsü projesi ile 0-6 yaş öncelikli olmak üzere 6-12, 2-18 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik ücretsiz olarak hizmet verilecek. Maltepe’de inşa edilecek kampüs bünyesinde; tanı, teşhis, tıbbi yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim ve terapi hizmetleri tek çatı altında olacak.

Psikiyatrist, psikolog, çocuk doktoru beslenme uzmanı, odyolog, özel eğitim öğretmeni, spor eğitmeni, fizyoterapist, oyun terapisti vb hizmet alınması gereken tüm branşlarda uzman kişilerin kampüs bünyesinde tam zamanlı hizmet vermesi sağlanacak.

İBB Özel Eğitim Kampüsü hayata geçirilirken üniversiteler, akademisyenler, STK’lar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket edilecek. Verilecek tüm hizmetler, 2016 yılı aralık ayında açıklanan “Otizm Eylem Planı” başta olmak üzere ortaya konulan stratejilere göre şekillendirilecek.

Kapasite ve bina olarak Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan “İBB Özel Eğitim Kampüsü” hedef kitlesi, verilmesi gereken tanı, eğitim, terapi, aile eğitimi vb tüm hizmetlerin hepsini tek bir çatı altında toplayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “İstanbul Özel Eğitim Kampüsü Projesi” nin bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluşlara ve özel okullara ve diğer kurumlara model bir proje olacak. Projenin, yapılacak uygulamalar ve bünyesinde oluşturulacak bir ar-ge merkeziyle bu alanda inovasyon merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İBB Özel Eğitim Kampüsü projesinin Ekim ayında yapımına başlaması planlanıyor. Yaklaşık 28 bin metrekare olacak kampüs binasının 2019 yılının ilk yarısında hizmete alınması planlanıyor.

Aynı anda kesintisiz hizmet alacak minimum 800, periyodik aralıklarla ise minimum 1.500 çocuğa hizmet verebilecek kampüsün içinde şu üniteler yer alacak;

- Otizm Eğitim Merkezi

- Down Eğitim Merkezi

- Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezi

- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitim Merkezi

- Aile Eğitim Merkezi

- Anaokulu ve Kreş

- Açık ve Kapalı Spor Alanları

- Başvuru, Tanı ve Misafir Alanı

- Simülasyon Merkezi

- Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu

- İdari Bina

- Atölyeler

- Hobi Bahçeleri

- Park ve Açık Alanlar

- Mescit

Kampüs bünyesinde verilecek hizmetler;

- Tarama Hizmeti

- Tanı koyma ve takip

- Toplumsal farkındalık

- Tıbbi ve sosyal yönlendirme

- Eğitim planlama

- Özel eğitim, konuşma terapisi, fizyoterapi, ergoterapi, duyu bütünleme vb terapiler

- Spor eğitimi

- Değerler eğitimi

- Kaynaştırma

- Aile eğitimi

- İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim ve gelişim takibi

- Üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerine staj

- Akademik çalışmalara altlık oluşturulması

- Sektör için eleman yetiştirilmesi

MAVİ IŞIKLAR “OTİZM" İÇİN YAKILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında ulusal ve uluslararası özel günlerde farkındalık oluşturulması amacıyla İstanbul’un simgesi haline gelmiş yapılarının aydınlatma renklerini o güne uygun renge dönüştürüyor.

İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'un pek çok simgesi maviye bürüyecek. Bu kapsamda 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde saat 19.00-23.00 saatleri arasında Tophane Çeşmesi, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi’ni "Mavi Işık Yak" kampanyasına destek olarak mavi renkte ışıklandırılacak.