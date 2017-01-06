İstanbul’da AÖL Açık Lise sınavları iptal mi? Yetkililerden son dakika açıklaması

AÖL açık lise sınavına İstanbul'da hava koşulları nedeniyle giremeyenler için müjdeli haber geldi. Sınava girmek için zorlu bir mücadele veren öğrencilerden bazıları başarılı oldu, bazılarıysa sınava yetişemedi. Yetkililer sınava yetişemeyenler veya gidemeyenler için şu şekilde açıklama yaptı: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere ikinci bir hak tanınacak. Bu ikinci hakkın hangi tarihte olacağı konusunda ise şimdilik bir açıklama yok. Yapılacak açıklamalara www.star.com.tr son dakika haberleri bölümünden anında ulaşabilirsiniz.

AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerine MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi üzerinden aolweb.aol.meb.gov.tr'de bakabiliyorlar. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? Kaç oturumda yapılacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.