İstanbul’da Açık Lise sınavları iptal mi? Kar tatili olacak mı?

Açık Lise sınavları iptal mi? İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Bu hafta sonu yapılacak Açık Lise yani AÖL sınavlarının iptali gündeme geldi. Peki, Açık Lise sınavları iptal mi? AÖL sınavları kar tatili nedeniyle iptal edilecek mi? Konuyla ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter’da talep yağıyor. Sınava girecek kişiler, kar yağışı nedeniyle sınav yerlerine ulaşmanın zor olduğunu ve sınavların iptal olmasını istiyorlar.

AÖL açık lise 1. dönem sınavları 7 - 8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Sınava girecek binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler AÖL sınavlarına giriş yerlerine MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi üzerinden aolweb.aol.meb.gov.tr'de bakabiliyorlar. Giriş yerleri bilgisinin de yer aldığı AÖL giriş belgesi bu sistem üzerinden alınabilecek. AÖL açık lise sınavları saat kaçta başlayacak? Kaç oturumda yapılacak? Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrencilerin merak ettikleri soruların cevabı haberimizde.