İstinye, Karamanoğlu Mehmetbey ve Bezmialem Vakıf üniversitelerine 17 öğretim üyesi alınacak
İstinye, Karamanoğlu Mehmetbey ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri 17 öğretim üyesi istihdam edecek.
- AA
Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent alınacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de Kamil Özdağ Fen ve Edebiyat fakültelerinde istihdam edilmek üzere 1 profesör ile 1 doçent alımı yapacak.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ise Diş Hekimliği ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2 profesör, 4 yardımcı doçent alımı gerçekleştirecek.
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