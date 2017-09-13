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İstinye, Karamanoğlu Mehmetbey ve Bezmialem Vakıf üniversitelerine 17 öğretim üyesi alınacak

İstinye, Karamanoğlu Mehmetbey ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri 17 öğretim üyesi istihdam edecek.

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Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent alınacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de Kamil Özdağ Fen ve Edebiyat fakültelerinde istihdam edilmek üzere 1 profesör ile 1 doçent alımı yapacak.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ise Diş Hekimliği ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2 profesör, 4 yardımcı doçent alımı gerçekleştirecek.

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