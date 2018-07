İÜ AUZEF sınav soru cevapları ve yorumları 2018 İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

İÜ AUZEF sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2018 İÜ AUZEF bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav soruları ve yorumları nasıl? İÜ AUZEF sınavı nasıldı zor muydu kolay mıydı? soruların yanıtları araştırılıyor. Açık Öğretim Fakültesinin İstanbul Üniversitesi ayağını oluşturan AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) sınavlarının bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 14-15 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanmasına çevrilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınavlarının geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmakta ve her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan eğitim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. AUZEF öğrencileri, sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.







AUZEF Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. Açık ve uzaktan öğretim programlarından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınavı (AUZEF Sınavı)'nın önce Ara Dönem (Vize) Sınavları sonra da Yarıyıl Sonu (Bitirme) Final Sınavları gerçekleştirildi. 2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı 14-15 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.



14-15 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı soru ve cevapları merak ediliyor. İlk 2 oturumu 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak AUZEF sınavının 3. ve 4. oturumu ise 15 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. İÜ AUZEF Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.



Sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.



2017-2018 Bahar Dönemi Telafi Sınavı Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmıştır. Sınav Giriş Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.





AÇIKÖĞRETİM İÜ AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI



2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz net bilgi olmamasına rağmen 15 gün gibi bir sürede açıklanması bekleniyor.



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



2018 İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Telafi Sınavı sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Soru ve cevapların erişima açılmasıyla birlikte yaklaşık bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.









Telafi Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersi için sınav yapılmaz. Bu dersler için ödev hazırlanır. Ödevlerle ilgili duyurular öğrenme yönetim sistemlerinden ilan edilir, duyurular düzenli takip edilmelidir. Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.



AUZEF SINAV SONUÇ DEĞERLENDİRME - İTİRAZ SÜRECİ



23 Eylül 2016 tarihli 29836 sayılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre sınavlara ve sonuçlarına itiraz, sınavların değerlendirilmesi konularına dair detaylar şöyle:



MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.



(2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.



(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.







Sınavların değerlendirilmesi



MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.



(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.



(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.



(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.



(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:



a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60



b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60



(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.



(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.