Kar yağışından dolayı sınava giremeyen öğrencilere 2. hak
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Açıköğretim Lisesi sınavlarına giremeyenlere ikinci bir hak tanınacak.
- İHA
Açıköğretim Lisesi sınavları bugün gerçekleştirilmiş, çok sayıda kişi kar nedeniyle sınava gecikmişti. Yetkililer, sınava kar nedeniyle gidemeyen vatandaşlara ikinci bir hak tanınacağını açıkladı. Sınavların iptalinin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılabildiği öğrenilirken, öğrenciler yarın yapılacak sınavların iptaline ilişkin YÖK'ten gelecek açıklamayı bekliyor.
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