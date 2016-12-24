KPSS 2016 7225 nitelik kodu ne demek? KPSS 7225 nitelik kodu içeriði

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) 2016 lisans, ön lisans ve ortaöðretim oturumlarýnýn tamamlanmasýyla KPSS 2016/2 tercihleri 21 Aralýk'ta baþladý. 6,5 milyon aday 2051 kadro için tercih yapacak. ÖSYM tarafýndan alýnan tercihler 30 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. KPSS tercihlerindeki yeni düzenleme ise gözlerden kaçmadý. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan personellerin FETÖ kapsamýnda soruþturmalarý devam ediyor. KPSS 2016/2 tercih kýlavuzuna "güvenlik soruþturmasý ve/veya arþiv araþtýrmasý yapýlmýþ olma" koþulu eklendi. Yeni dönem atamalarýnda güvenlik saðlanmasý amacýyla tercihlere "Güvenlik tahkikatýnýn olumlu sonuçlanmasý" þartý 7225 nitelik koduyla eklendi. Peki 7225 özel koþul nitelik kodu nedir ve güvenlik soruþturmasý nasýl yapýlýr?

RESMÝ GAZETE'DE DE YAYIMLANMIÞTI

Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayýmlanan 676 sayýlý Olaðanüstü Hal (OHAL) Kapsamýnda Bazý Tedbirler Alýnmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen memurluða alýnacaklarda aranacak genel þartlara sekizinci olarak “Güvenlik soruþturmasý veya arþiv araþtýrmasý yapýlmýþ olmak” ifadesi de eklendi.

7225 ÖZEL KOÞUL NÝTELÝK KODU NEDÝR?

ÖSYM KPSS 2016/2 tercih kýlavuzunun Özel Koþullar ekinde belirtilen 7225 nitelik kodu kodu, güvenlik soruþturmasý yaptýrma þartýný kapsýyor.

7225 nitelik kodunun anlamý þu þekilde: 7225 Güvenlik Tahkikatýnýn Olumlu Sonuçlanmasý

GÜVENLÝK SORUÞTURMASI NE DEMEK?

Kiþinin kolluk kuvvetleri tarafýndan halen aranýp aranmadýðýnýn, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde iliþiði ile adli sicil kaydýnýn ve hakkýnda herhangi bir sýnýrlama olup olmadýðýnýn, yýkýcý ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadýðýnýn, ahlaki durumunun, yabancýlar ile ilgisinin ve sýr saklama kabiliyetinin mevcut kayýtlardan ve yerinden araþtýrýlmak suretiyle belirlenmesi ve deðerlendirilmesi.

ARÞÝV ARAÞTIRMASI NEDÝR?

Kiþinin kolluk kuvvetleri tarafýndan aranýp aranmadýðýnýn, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde iliþiði ile adli sicil kaydýnýn ve hakkýnda herhangi bir tahdit olup olmadýðýnýn mevcut kayýtlardan saptanmasý.

Açýklandýðý gibi, güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapmaya yetkili makamlar tarafýndan kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkýnda yukarýda sayýlan kriterler doðrultusunda inceleme yapýlacaktýr. Son dönemlerde mülakat sonuçlarýnýn geç açýklanmasý veya atanmaya hak kazanan adaylarýn göreve geç baþlatýlmasý bir çok kurumda yaþanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruþturmasý gösterilmektedir. Bu açýdan bir süre sýnýrý getirilmesi kurumlarýn keyfiliðini önleyecek ve adaylarý zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktýr.

GÜVENLÝK SORUÞTURMASI VE ARÞÝV ARAÞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

1- Emniyet Genel Müdürlüðü

2- Mahalli mülki Ýdare Amirlikleri (Valilik ve kaymakamlýklar)

3- Milli Ýstihbarat Teþkilatý

GÜVENLÝK SORUÞTURMASI VE ARÞÝV ARAÞTIRMASI KAÇ GÜN SÜRER?

“Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Yönetmeliði“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapýlmasý isteminin yetkili kuruma ulaþmasýndan baþlayarak arþiv araþtýrmasý sonuçlarý en geç 30 gün, güvenlik soruþturmasý sonuçlarý en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir. Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladýr.