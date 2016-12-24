KPSS 2016 7225 nitelik kodu ne demek? KPSS 7225 nitelik kodu içeriði
ÖSYM KPSS 2016 tercihleri için kýlavuzu yayýmladý. KPSS 2016/2 tercihleri 30 Aralýk saat 23.59'a kadar devam edecek. Tercih yapacak memur adaylarý iþlemlerini osym.gov.tr Ýnternet sitesi üzerinden aday iþlemleri bölümüne girerek yapacak. ÖSYM tarafýndan 2016 tercihleri için yeni bir þart getirildi. Nitelik kodu 7225 olan bu þartýn içeriði nedir? KPSS tercihleriyle ilgili merak ettikleriniz haberimizde.
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) 2016 lisans, ön lisans ve ortaöðretim oturumlarýnýn tamamlanmasýyla KPSS 2016/2 tercihleri 21 Aralýk'ta baþladý. 6,5 milyon aday 2051 kadro için tercih yapacak. ÖSYM tarafýndan alýnan tercihler 30 Aralýk 2016 tarihinde sona erecek. KPSS tercihlerindeki yeni düzenleme ise gözlerden kaçmadý. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan personellerin FETÖ kapsamýnda soruþturmalarý devam ediyor. KPSS 2016/2 tercih kýlavuzuna "güvenlik soruþturmasý ve/veya arþiv araþtýrmasý yapýlmýþ olma" koþulu eklendi. Yeni dönem atamalarýnda güvenlik saðlanmasý amacýyla tercihlere "Güvenlik tahkikatýnýn olumlu sonuçlanmasý" þartý 7225 nitelik koduyla eklendi. Peki 7225 özel koþul nitelik kodu nedir ve güvenlik soruþturmasý nasýl yapýlýr?
RESMÝ GAZETE'DE DE YAYIMLANMIÞTI
Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayýmlanan 676 sayýlý Olaðanüstü Hal (OHAL) Kapsamýnda Bazý Tedbirler Alýnmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenen memurluða alýnacaklarda aranacak genel þartlara sekizinci olarak “Güvenlik soruþturmasý veya arþiv araþtýrmasý yapýlmýþ olmak” ifadesi de eklendi.
KPSS 2016 ÖZEL KOÞULLAR ÝÇÝN TIKLAYIN...
7225 ÖZEL KOÞUL NÝTELÝK KODU NEDÝR?
ÖSYM KPSS 2016/2 tercih kýlavuzunun Özel Koþullar ekinde belirtilen 7225 nitelik kodu kodu, güvenlik soruþturmasý yaptýrma þartýný kapsýyor.
7225 nitelik kodunun anlamý þu þekilde: 7225 Güvenlik Tahkikatýnýn Olumlu Sonuçlanmasý
GÜVENLÝK SORUÞTURMASI NE DEMEK?
Kiþinin kolluk kuvvetleri tarafýndan halen aranýp aranmadýðýnýn, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde iliþiði ile adli sicil kaydýnýn ve hakkýnda herhangi bir sýnýrlama olup olmadýðýnýn, yýkýcý ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadýðýnýn, ahlaki durumunun, yabancýlar ile ilgisinin ve sýr saklama kabiliyetinin mevcut kayýtlardan ve yerinden araþtýrýlmak suretiyle belirlenmesi ve deðerlendirilmesi.
ARÞÝV ARAÞTIRMASI NEDÝR?
Kiþinin kolluk kuvvetleri tarafýndan aranýp aranmadýðýnýn, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde iliþiði ile adli sicil kaydýnýn ve hakkýnda herhangi bir tahdit olup olmadýðýnýn mevcut kayýtlardan saptanmasý.
Açýklandýðý gibi, güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapmaya yetkili makamlar tarafýndan kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkýnda yukarýda sayýlan kriterler doðrultusunda inceleme yapýlacaktýr. Son dönemlerde mülakat sonuçlarýnýn geç açýklanmasý veya atanmaya hak kazanan adaylarýn göreve geç baþlatýlmasý bir çok kurumda yaþanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruþturmasý gösterilmektedir. Bu açýdan bir süre sýnýrý getirilmesi kurumlarýn keyfiliðini önleyecek ve adaylarý zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktýr.
GÜVENLÝK SORUÞTURMASI VE ARÞÝV ARAÞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR
1- Emniyet Genel Müdürlüðü
2- Mahalli mülki Ýdare Amirlikleri (Valilik ve kaymakamlýklar)
3- Milli Ýstihbarat Teþkilatý
GÜVENLÝK SORUÞTURMASI VE ARÞÝV ARAÞTIRMASI KAÇ GÜN SÜRER?
“Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Yönetmeliði“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruþturmasý ve arþiv araþtýrmasý yapýlmasý isteminin yetkili kuruma ulaþmasýndan baþlayarak arþiv araþtýrmasý sonuçlarý en geç 30 gün, güvenlik soruþturmasý sonuçlarý en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir. Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladýr.
KPSS 2016/2 TERCÝH KLAVUZU ÝÇÝN TIKLAYIN...
2016/2 KPSS TERCÝHÝ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafýndan 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu osym.gov.tr resmi Ýnternet adresinde yayýmlandý. Memur adaylarýna 30 tercih hakký veriliyor. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.
Adaylarýn tercihlerinde seçecek olduklarý kadrolarýn nitelik kodlarýna, belirtilmiþse özel þartlarýna göz atmalarý gerekmektedir. Burada adaylarda aranan ek nitelikler belirtilmekte, sertifika, eðitim, mesleki tecrübe, yaþ, askerlik þartý vb. þartlar beklenebilmektedir. Ayrýca bazý pozisyonlarýn ek sýnavlarýna dair bilgiler de bulunmaktadýr.
Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koþulu birden fazla ise bunlardan birinin karþýlanmasý yeterlidir. Ayrýca, bu kýlavuzdaki Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen “Baþvuru Genel Þartlarý ve Diðer Hususlar” baþlýklý uyarýlarý mutlaka okumanýz ve tercihlerinizi yaparken bu uyarýlarý da göz önünde tutmanýz gerekir.
Tercih yapmak istediðiniz kadro ve pozisyonlarý belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sýranýza göre yazýnýz. Bu sýralamada kadro ve pozisyonun size uygunluðu ve sizin bunlara vereceðiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylýk saðlayacak bir tercih listesi oluþturabilirsiniz ancak, üzerinde çalýþma yaptýðýnýz listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için giriþimde bulunmayýnýz. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir þekilde iþleme konulmayacaktýr. Sadece elektronik ortamda yapýlan tercihler geçerli olacaktýr.
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