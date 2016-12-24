KPSS 2016 ön lisans lisans ortaöğretim tercihi nasıl yapılır? Bunlara dikkat!

KPSS'ye girip iyi bir puan alan ve tercih sürecini iyi değerlendirmek isteyen adaylar şimdi tercihleriyle ilgili araştırma yapmaya başladı. 21 Aralık saat 10.00 itibarıyla başlayan tercih süresi 30 Aralık 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanız gerekmekte. İşte KPSS 2016/2 tercihleri hakkında merak ettikleriniz.

2016/2 KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu osym.gov.tr resmi İnternet adresinde yayımlandı. Memur adaylarına 30 tercih hakkı veriliyor. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.

Adayların tercihlerinde seçecek oldukları kadroların nitelik kodlarına, belirtilmişse özel şartlarına göz atmaları gerekmektedir. Burada adaylarda aranan ek nitelikler belirtilmekte, sertifika, eğitim, mesleki tecrübe, yaş, askerlik şartı vb. şartlar beklenebilmektedir. Ayrıca bazı pozisyonların ek sınavlarına dair bilgiler de bulunmaktadır.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural

1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Örneğin son başvuru tarihi 30 Aralık olduğu için, 30 Aralık'ta sınava girdiği örneğin lisans düzeyinden mezun olmayan kişinin tercih yapmaması gerekmektedir.

2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarındaki şartları taşıyıp taşımadığınıza dikkat ediniz. Niteliğini taşımadığınız kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.

3- Tercih yaptıktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu bankalara internet üzerinden 15 TL’yi ödemeyi unutmayınız. KPSS 2016/2 tercihi yapacak adaylar bu ücreti ödemeyecek. 2016/2 tercihleri, KPSS 2016 puanlarının ilk tercihi olduğu için bu ücret ödenmeyecek, sonraki tercih dönemlerinde ise bu ücret ödenecek.

4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.

5- Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (30 Aralık 2016) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS 2016 TERCİH ROBOTU

KPSS 2016 tercih robotu hakkında Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklama:

KPSS 2016/2 tercih döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilirler.

KPSS 2016/2 TERCİH KILAVUZU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.