KPSS 2016 tercih robotu! KPSS Tercihi nasıl yapılır? 2016 Klavuz

KPSS 2016'ya girenler için tercih süreci 21 Aralık saat 10.00 itibarıyla başladı. KPSS 2016 sınavlarına girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç başladı. Tercih süreci 30 Aralık 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanız gerekmekte. İşte KPSS 2016/2 tercihleri hakkında merak ettikleriniz.

ÖSYM'DEN KPSS 2016/2 TERCİH DUYURUSU

KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralık'ta yayımlandı. Memur adaylarına 30 tercih hakkı verilecek. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.

Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural

1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Örneğin son başvuru tarihi 30 Aralık olduğu için, 30 Aralık'ta sınava girdiği örneğin lisans düzeyinden mezun olmayan kişinin tercih yapmaması gerekmektedir.

2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarındaki şartları taşıyıp taşımadığınıza dikkat ediniz. Niteliğini taşımadığınız kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.

3- Tercih yaptıktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu bankalara internet üzerinden 15 TL’yi ödemeyi unutmayınız.

4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.

5- Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (30 Aralık 2016) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS 2016 TERCİH ROBOTU

KPSS 2016 tercih robotu hakkında Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklama:

KPSS 2016/2 tercih döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilirler.