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KPSS 2016 tercih robotu! KPSS Tercihi nasıl yapılır? 2016 Klavuz

KPSS 2016/2 tercih kılavuzu osym.gov.tr'de yayımlandı. KPSS 2016 sınavlarına giren adaylar için tercih vakti başladı. KPSS 2016/2 tercihleri, lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar tarafından yapılacak. Tercih süresi 21 Aralık saat 10.00'da başlayıp, 30 Aralık 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların bu süreye dikkat etmeleri çok önemli çünkü bu süre uzatılmayacak. 2016 tercih klavuzu, KPSS tercih robotu ve tercihler hakkında merak ettikleriniz haberimizde.

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KPSS 2016'ya girenler için tercih süreci 21 Aralık saat 10.00 itibarıyla başladı. KPSS 2016 sınavlarına girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç başladı. Tercih süreci 30 Aralık 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanız gerekmekte. İşte KPSS 2016/2 tercihleri hakkında merak ettikleriniz.
 

KPSS 2016/2 TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

 
ÖSYM'DEN KPSS 2016/2 TERCİH DUYURUSU
 
KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.
 
Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
 
Adaylara saygıyla duyurulur.
 

 
TERCİH NASIL YAPILIR?
 
ÖSYM tarafından 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralık'ta yayımlandı. Memur adaylarına 30 tercih hakkı verilecek. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.
 
Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural
 
1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Örneğin son başvuru tarihi 30 Aralık olduğu için, 30 Aralık'ta sınava girdiği örneğin lisans düzeyinden mezun olmayan kişinin tercih yapmaması gerekmektedir.
 
2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarındaki şartları taşıyıp taşımadığınıza dikkat ediniz. Niteliğini taşımadığınız kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.
 
3- Tercih yaptıktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu bankalara internet üzerinden 15 TL’yi ödemeyi unutmayınız.
 
4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.
 
5- Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (30 Aralık 2016) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.
 

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN ais.osym.gov.tr

 

ÖSYM RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYIN...

 
KPSS 2016 TERCİH ROBOTU
 
KPSS 2016 tercih robotu hakkında Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklama:
 
KPSS 2016/2 tercih döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilirler.
 

TERCİH ROBOTUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

 

Yorumlar

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emek23.12.2016 11:19
özel güvelik sertifikam var ama o bölümün ön lisansının mezunu değilim. o bölümle ilgili tercih yapabiliyormuyum
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Nur23.12.2016 02:19
Tercih yaparken aranan niteliklerin hepsini taşımak Zorunda miyiz Teşekkürler simdiden.....
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birsen22.12.2016 22:50
arkadaşlar ben yapamıyorum yardımcı olurmusunuz
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ahmet22.12.2016 21:08
arkadaslar sona kadar gerek yok ne kladar tercıh yaparsan o kadar ais e gırın osym sıtesıne ordan basvurularım bolumu var oraya tıkla tercıh lıstesı gelıcek sol ratafta 3 noktaya bas lıste cıkıyo orda sehır ısmı yaz tek tek cıkıyo yada meslek hangısı yazarsan tıkla ustene lısteye ekle nıtelıklere bak ordan cıkıyo zaten Allah yardımcınız olsun
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qwqw22.12.2016 21:06
Tercih secme ekranina nitelik kodunu yazmiycaksiniz kamu kurulusunun numarasi yazilcak:)
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fatma22.12.2016 14:33
tercih yaparken 30.basamağa kadar doldurmak zorundamıyız
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Busra22.12.2016 13:33
Tercih kodunu yazıyorum yanlış diyo neden olugoki bole
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erssag22.12.2016 09:13
tercih seçme ekranına nitelik kodunu yazıyorum. sonuç bulunamıyor
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