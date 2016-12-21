KPSS 2016 tercih robotu! KPSS Tercihi nasýl yapýlýr? 2016 Klavuzlarý

KPSS 2016'ya girenler için tercih süreci 21 Aralýk saat 10.00 itibarýyla baþladý. KPSS 2016 sýnavlarýna girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç baþladý. Tercih süreci 30 Aralýk 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adaylarýn bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday iþlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranýz ve þifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanýz gerekmekte. Ýþte KPSS 2016/2 tercihleri hakkýnda merak ettikleriniz.

ÖSYM'DEN KPSS 2016/2 TERCÝH DUYURUSU

KPSS 2016/2: Bazý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Kadro ve Pozisyonlarýna 2. Yerleþtirme Yapmak Ýçin Adaylardan Tercih Alýnmasý

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bazý kadro ve pozisyonlarýna, “Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik” hükümleri uyarýnca ÖSYM tarafýndan yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralýk 2016 tarihleri arasýnda internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. Ýnternetten tercih gönderme iþlemleri 30 Aralýk 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kýlavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardýr. Adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygýyla duyurulur.

TERCÝH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafýndan 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralýk'ta yayýmlandý. Memur adaylarýna 30 tercih hakký verilecek. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.

Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural

1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiði gün itibarýyla, sýnava girilen öðrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmasý zorunludur. Örneðin son baþvuru tarihi 30 Aralýk olduðu için, 30 Aralýk'ta sýnava girdiði örneðin lisans düzeyinden mezun olmayan kiþinin tercih yapmamasý gerekmektedir.

2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarýndaki þartlarý taþýyýp taþýmadýðýnýza dikkat ediniz. Niteliðini taþýmadýðýnýz kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleþseniz dahi atamanýz yapýlmayacaktýr.

3- Tercih yaptýktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiþ olduðu bankalara internet üzerinden 15 TL’yi ödemeyi unutmayýnýz.

4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçaðý veya bakaya durumda bulunan adaylarýn tercihte bulunmamalarý gerekmektedir.

5- Kadrolarýn karþýsýnda yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartý, sürücü belgesi, sertifika vb. diðer belgelere, yerleþtirme iþlemine son baþvuru tarihi (30 Aralýk 2016) itibarýyla sahip olmalarý gerekmektedir.

KPSS 2016 TERCÝH ROBOTU

KPSS 2016 tercih robotu hakkýnda Devlet Personel Baþkanlýðýndan yapýlan açýklama:

KPSS 2016/2 tercih döneminde yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlara iliþkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programý https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiþ olup, adaylar sisteme ulaþabilirler.