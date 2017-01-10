KPSS 2016/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr

KPSS 2016/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme İşlemleri sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden bakılabiliyor. KPSS 2016 lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giren, 2 bin 51 kişilik kadro için tercih yapan 6 milyondan fazla memur adayı yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yaparak bakıyor. İşte yerleştirme sonuçlarına bakma linki ve KPSS ile ilgili bilgiler.

ÖSYM'DEN 2016/2 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/2): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18:05’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

KPSS'DE İSTATİSTİKİ BİLGİLER

KPSS 2016/2 tercih sonuçlarının ardından yayımlanan istatistiklere göre, sınava 1 milyon 862 bin kişi tercihini gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 51 kişilik kadrodan Lisans mezunlarına ayrılan bin 148 kişilik sayı, 257 bin 431 aday arasında tercihe açıldı. 752 kontenjana sahip olan Ön Lisans mezunları, 555 bin 856 kadroyu bölüştü. 1 milyon 49 bin kişi ile en çok tercih yapan ortaöğretim adayları, kendilerine ayrılan 151 kişilik kadro için mücadele verdi. Sayısal bilgilere göre, kadroların tamamı doldu ve boş kontenjan kalmadı.

KPSS 2016 PUANLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

2016 KPSS lisans, ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılan adaylar, 2018 yılında yapılacak KPSS oturumunun sonuçları açıklanıncaya kadar puanlarını tüm merkezi ve açıktan atamalarda kullanabilecektir.

ÖSYM'DEN KPSS 2016/2 TERCİH DUYURUSU

KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM 2017 KPSS'DE DEĞİŞİKLİK YAPTI

ÖSYM, 2017 KPSS ve ÖABT'de değişiklik yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacak. Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacak.

KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

KPSS sınavında değerlendirme nasıl yapılıyor?

Sınavda bulunan her test kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve bu şekilde puanlama yapılıyor. Elde edilen puanların da ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak standart puanlar bulunuyor.

Herhangi bir testte doğru ya da yanlış hiçbir cevabı olmayan adaylar söz konusu test için yapılan hesaplamalara katılmayacak ve bu adaylara bahsi geçen test için standart puanları hesaplanmayacak.

Yani bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi ve puanlamaya katılabilmesi için Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her ikisinden de az az 1 soruyu doğru ve ya yanlış olarak işretlemesi gerekiyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak.

KPSS sınav puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.