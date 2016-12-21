KPSS 2016/2 Ön Lisans tercih kılavuzu

KPSS'ye girenler için tercih süreci 21 Aralık saat 10.00 itibarıyla başladı. KPSS 2016 Ön Lisans sınavına girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç başladı. Tercih süreci 30 Aralık 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanız gerekmekte. İşte KPSS 2016/2 tercihleri hakkında merak ettikleriniz.

TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralık'ta yayımlandı. Memur adaylarına 30 tercih hakkı verilecek. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.

KADRO DAĞILIMI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, yerleştirme yapılacak B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu yerleştirme talepleri Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer-i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlar ÖSYM Başkanlığınca KPSS tercih kılavuzları aracılığıyla ilan edilmektedir.

Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri suretiyle, aynı kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılmakta ve yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca, bu Başkanlığa ait internet adresi üzerinden duyurulmaktadır.

KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların atamaları ise yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili kurumda oluşturulan sınav değerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine yerleştirildikleri kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır.

Bu çerçevede;

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2016/2 döneminde merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 2.051 kadro ve pozisyon incelenerek ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu kadro ve pozisyonlar için 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca www.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların tercihleri alınacaktır.

2016/2 döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilirler.