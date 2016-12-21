KPSS 2016/2 Ortaöðretim tercih kýlavuzu osym.gov.tr

KPSS'ye girenler için tercih süreci 21 Aralýk saat 10.00 itibarýyla baþladý. KPSS 2016 Ortaöðretim sýnavýna girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç baþladý. Tercih süreci 30 Aralýk 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adaylarýn bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday iþlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranýz ve þifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanýz gerekmekte. Ýþte KPSS 2016/2 tercihleri hakkýnda merak ettikleriniz.

TERCÝH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafýndan 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralýk'ta yayýmlandý. Memur adaylarýna 30 tercih hakký verilecek. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler ve belirtilen süre içinde tercih ücretlerini yatýrmýþ olmalarý gerekecek.

KADRO DAÐILIMI HAKKINDA RESMÝ AÇIKLAMA

Bilindiði üzere, Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan “Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, yerleþtirme yapýlacak B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler kamu kurum ve kuruluþlarýnca belirlenerek Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilmekte, söz konusu yerleþtirme talepleri Baþkanlýðýmýzca Nitelik Kod Kýlavuzu ve mer-i mevzuat açýsýndan incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Baþkanlýðýna gönderilmekte ve yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlar ÖSYM Baþkanlýðýnca KPSS tercih kýlavuzlarý aracýlýðýyla ilan edilmektedir.

Adaylarýn Kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarýna uygun olanlarý tercih etmeleri suretiyle, ayný kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlý olandan baþlamak üzere ÖSYM Baþkanlýðýnca yerleþtirme yapýlmakta ve yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca, bu Baþkanlýða ait internet adresi üzerinden duyurulmaktadýr.

KPSS Yerleþtirme Kýlavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Baþkanlýðýnca yerleþtirilen adaylarýn atamalarý ise yerleþtirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taþýdýklarýnýn ilgili kurumda oluþturulan sýnav deðerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine yerleþtirildikleri kurum ve kuruluþlarca yapýlmaktadýr.

Bu çerçevede;

Kamu kurum ve kuruluþlarýnca 2016/2 döneminde merkezi yerleþtirme yapýlmak üzere Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilen toplam 2.051 kadro ve pozisyon incelenerek ÖSYM Baþkanlýðýna gönderilmiþ olup, söz konusu kadro ve pozisyonlar için 21 - 30 Aralýk 2016 tarihleri arasýnda ÖSYM Baþkanlýðýnca www.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylarýn tercihleri alýnacaktýr.

2016/2 döneminde yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlara iliþkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programý https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiþ olup, adaylar sisteme ulaþabilirler.