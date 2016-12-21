KPSS 2016/2 tercih kýlavuzu yayýnlandý ÖSYM son dakika haberi

KPSS'ye girenler için tercih süreci 21 Aralýk 2016 saat 10.00 itibarýyla baþladý. KPSS 2016 sýnavlarýna girip bir süredir heyecanla tercih klavuzunu bekleyen adaylar için süreç baþladý. Tercih süreci 30 Aralýk 2016 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adaylarýn bu süreye çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü ÖSYM bu süreyi uzatmayacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday iþlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranýz ve þifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanýz gerekmekte. Ýþte KPSS 2016/2 tercihleri hakkýnda merak ettikleriniz.

TERCÝH NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafýndan 2016/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu 21 Aralýk'ta yayýmlandý. Memur adaylarýna 30 tercih hakký verilecek. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.

KADRO DAÐILIMI HAKKINDA RESMÝ AÇIKLAMA

Bilindiði üzere, Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan “Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, yerleþtirme yapýlacak B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler kamu kurum ve kuruluþlarýnca belirlenerek Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilmekte, söz konusu yerleþtirme talepleri Baþkanlýðýmýzca Nitelik Kod Kýlavuzu ve mer-i mevzuat açýsýndan incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Baþkanlýðýna gönderilmekte ve yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlar ÖSYM Baþkanlýðýnca KPSS tercih kýlavuzlarý aracýlýðýyla ilan edilmektedir.

Adaylarýn Kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarýna uygun olanlarý tercih etmeleri suretiyle, ayný kadro veya pozisyonu tercih eden adaylardan en yüksek puanlý olandan baþlamak üzere ÖSYM Baþkanlýðýnca yerleþtirme yapýlmakta ve yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca, bu Baþkanlýða ait internet adresi üzerinden duyurulmaktadýr.

KPSS Yerleþtirme Kýlavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Baþkanlýðýnca yerleþtirilen adaylarýn atamalarý ise yerleþtirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taþýdýklarýnýn ilgili kurumda oluþturulan sýnav deðerlendirme komisyonunca tespit edilmesi üzerine yerleþtirildikleri kurum ve kuruluþlarca yapýlmaktadýr.

Bu çerçevede;

Kamu kurum ve kuruluþlarýnca 2016/2 döneminde merkezi yerleþtirme yapýlmak üzere Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilen toplam 2.051 kadro ve pozisyon incelenerek ÖSYM Baþkanlýðýna gönderilmiþ olup, söz konusu kadro ve pozisyonlar için 21 - 30 Aralýk 2016 tarihleri arasýnda ÖSYM Baþkanlýðýnca www.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylarýn tercihleri alýnacaktýr.

2016/2 döneminde yerleþtirme yapýlacak kadro ve pozisyonlara iliþkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programý https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiþ olup, adaylar sisteme ulaþabilirler.

ÖSYM'DEN GÜNCELLEME

KPSS tercih kýlavuzunun yayýmlanacaðý tarihin belli olmasýnýn ardýndan branþ sýralamarý gündeme gelmiþ, adaylar tercihlerini belirleyecek olan branþ bazýnda sýralamalarýný merak etmiþlerdi. KPSS branþ sýralamasý açýklamasý ÖSYM tarafýndan eriþime açýldý. KPSS tercih kýlavuzlarýnda olduðu gibi Kamu Personeli Seçme Sýnavý'na katýlarak memuriyet hayallerini gerçekleþtirmek isteyen adaylarýn merakla beklediði branþ sýralamasý ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi (AÝS) üzerinde yer aldý. Peki, tercih kýlavuzu neden yayýmlanacak?Ýþte 2016 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöðretim KPSS branþ bazýnda sýralama sorgu ekraný ve KPSS tercihleri hakkýnda merak edilenler!

2016 Kamu Personel Seçme Sýnavýna Ön Lisans ve Ortaöðretim düzeyinde katýlan adaylarýn sýnav sonuçlarýna göre branþ bazýnda sýralamalarý, ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemine yansýtýlmýþtýr. Adaylar, ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile branþ bazýnda sýralamalarýný öðrenebileceklerdir.Branþ bazýnda sýralama iþlemleri adaylarýn (YÖKSÝS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiþ olan) ÖSYM sistemi üzerinde 12.12.2016 tarihi ile aktif olarak bulunan eðitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eðitimi gözükmeyen adaylarýn ise, baþvuru da belirttikleri eðitim bilgileri baz alýnarak hazýrlanmýþtýr.