KPSS 2016/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika haberleri

KPSS 2016'ya girenler için tercih süresi 21 Aralık saat 10.00'da başlayıp 30 Aralık saat 23.59'da sona erdi. KPSS 2016 sınavlarına girip bir süredir heyecanla tercih yapmayı bekleyen memur adayları tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri bölümünde bulunan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle girerek gerçekleştirdi. KPSS 2016/2 tercihlerini yapan adaylar şimdi tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını İnternetten araştırmaya başladı. ÖSYM, KPSS 2016/2 tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? ÖSYM'den tercih sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklama var mı?

KPSS 2016 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan anında öğrenebileceksiniz. ÖSYM tarafından 21 Aralık'ta alınmaya başlanan KPSS tercihleri 30 Aralık'ta sona erdi. Tercih işlemlerini yapan memur adayları sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından şu ana kadar tercih sonuçları için herhangi bir tarih verilmedi. Sonuçların tercih işlemlerinin bitmesinin ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiği an haberimizden vesayfamızdan anında öğrenebileceksiniz.

KPSS 2016/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (tercih sonuçları açıklandığı anda bu linkten sonuçlarınıza bakabilirsiniz)

KPSS 2016 PUANLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

2016 KPSS lisans, ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılan adaylar, 2018 yılında yapılacak KPSS oturumunun sonuçları açıklanıncaya kadar puanlarını tüm merkezi ve açıktan atamalarda kullanabilecektir.

ÖSYM'DEN KPSS 2016/2 TERCİH DUYURUSU

KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.