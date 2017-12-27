KPSS 2017/9 tercih sonuçları ÖSYM son dakika KPSS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika KPSS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı haberimizin detaylarında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin başarılı olmak için çok çalıştığı KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Milyonlarca insanın devlet kadrosu beklediği KPSS 2017/9 tercih sonuçları bugün saat 11.35’te açıklandı. Peki KPSS 2018 sınavları ne zaman olacak? Aralık ayının son günlerinde açıklanan KPSS 2017/9 tercihleri sonuçları nasıl görüntülenecek? 2017’nin son KPSS yerleştirme sonuçları da bugün açıklandı. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak için başvuruda bulunan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C numaraları ve şifrelerini sisteme girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilir. İşte merak edilen KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı ÖSYM son dakika KPSS yerleştirme sonuç sorgulama ekranı haberimizin detaylarında sizlerle…

KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları açıklandı

2017’nin son KPSS yerleştirme sonuçları da bugün açıklandı. Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak için başvuruda bulunan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C numaraları ve şifrelerini sisteme girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilir.

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

g) Kılavuzda yer alan “pozisyonları”tercih edecek adaylar için;Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

6 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS PUAN İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Danıştay Başkanlığı 10 Şoför Alımı: Danıştay Başkanlığı yaptığı duyurusuna göre bünyesine 10 kişilik boş kadro ile Fiziki Destek Personeli kadrosunda Şoför alımı gerçekleştirecek. Adaylardan en az lise mezunu olmaları ve bu yönde KPSSP94 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Başvurular ise, 02 Ocak 2018 tarihi ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

TÜVASAŞ 19 Personel Alımı: TÜVASAŞ yayımladığı ilana göre bünyesine 19 kişilik boş kadro ile Makine Mühendisi 5 kişi, Elektrik Elektronik Mühendisi 6, Endüstri Mühendisi 2, Metalurji-Malzeme Mühendisi 2, Kimya Mühendisi 2 ve Yazılım Mühendisi olarak 2 kişi alacak. Adayların bu kadrolar için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Başvurular ise en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadardır.

Muş İl Özel İdaresi KPSS 55 Puan ile 1 Ziraat Mühendisi alacak.

TÜSEB Lise mezunu 1 Engelli personel alacak.

2018 KPSS NE ZAMAN?

KPSS sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte belli oldu.

Ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru alınacak. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresinin ardından, sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak. Diğer KPSS oturumlarında başvuru ve sonuç açıklanma tarihi değişmezken KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuysa 5 Ağustos’ta düzenlenecek.