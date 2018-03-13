KPSS 2018 başvurusu ne zaman ÖSYM KPSS 2018 başvuru şartları sınav takvimi

KPSS 2018 başvurusu ne zaman ÖSYM KPSS 2018 başvuru şartları sınav takvimine haberimizde yer verdik. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için tarih yaklaşıyor. Kamuya personel alımı için uygulanan KPSS başvuru için geri sayım başladı. KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018, 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018, 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018 KPSS sınavında 15 dakika kuralı kalktı mı? Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır. Peki KPSS 2018 başvuru ücretleri ne kadar? Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurusu ile bu yıl mayıs ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Ortaöğretim ve DHBT başvuru tarihi ise daha ileriki dönemlerde olacak.

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019

A GRUBU VE B GRUBU SINAV NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir

B Grubu Kadrolar ise kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

e-YDS 2018/4 İngilizce

Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018/ 19 Nisan 2018

Sonuç Tarihi: 28 Nisan 2018

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞÖRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDİR?

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GİRME HAKKI VAR?

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GİRİLEBİLİR Mİ?

Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.

KPSS NASIL UYGULANIR?

KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.