KPSS 2018 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

KPSS 2018 ne zaman sorusu ÖSYM son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Her yıl binlerce aday KPSS sınavına giriyor. KPSS sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden alınıyor. KPSS ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı her sene merkezi olarak düzenleniyor. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen birçok kişi yoğun bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerinden sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini yapıyorlar. ÖSYM yayınladığı sınav takvimi ile tarihleri duyuruyor. Vatandaşların sınavdan önce belirtilen süre aralığında sınav merkezlerinden veya internet üzerinden başvurularını tamamlamaları ve sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Her sınav için ayrı ücret yatırılıyor. ÖSYM 2018 sınav takvimini henüz yayınlamadı. Ancak tahmini olarak sınavların hangi tarihlere denk geleceğini sizler için derledik. Haberimiz içerisinden detaylar ulaşabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2018 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Geçen seneki sınavların düzenlenme tarihine bakılarak bu seneki sınavların aşağıdaki zaman aralıklarında yapılması bekleniyor:

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018

KPSS BAŞVURU SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

2017-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları, 13-23 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak olup ücret ödeme için son gün, 24 Mart 2017 tarihidir.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 21 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 21 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 100 dakika, 60,00 TL

Kamu Yönetimi : 27 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

Uluslararası İlişkiler : 27 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İşletme : 27 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Muhasebe : 27 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

Hukuk : 28 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

İktisat : 28 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İstatistik : 28 Mayıs 2017, Saat: 12.00, 60 dakika, 40,00 TL

Maliye : 28 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri : 28 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

ÖABT : 16 Temmuz 2017, Saat: 10.00, 75 dakika, 60,00 TL

(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Güvenlik soruşturması aslında mevzuatta yıllardır bulunuyor. Ancak bu önceden sadece bazı personel alımlarında yapılıyordu. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununa "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" şartları eklenmişti. Buna göre artık tüm kadro ve pozisyonlarda memur olabilmek için güvenlik soruşturmasından geçmek ve bu soruşturmanın olumlu sonuçlanması gerekiyor. KPSS 2017/1 tercihlerinde herhangi bir kuruma ve kadroya atanmaya hak kazanan adaylar, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde bu haklarını kaybedecekler.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

Güvenlik soruşturmasını merkezi veya kurumsal, açıktan atama olmasına bakılmaksızın adayın atanmaya hak kazandığı kurum gerçekleştirecek. KPSS 2016/2 atamalarında da gerçekleştirilecek bu uygulamanın çerçevesi yönetmelikle belirleniyor. Adayların bir terör örgütüyle bağının olup olmadığı, geçmişte karıştıkları adli suçlar, ahlaki bozukluk gibi pek çok durum güvenlik soruşturmasında incelenecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINI KİMLER YAPAR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 8 inci maddesinin 2. ve 3. fıkralarında; “Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yurt dışı teşkilatında ve askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumu ve tutuk evlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapar.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerinin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, güvenlik soruşturmasını Milli İstihbarat Teşkilatında çalışacak personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak subay adayları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirleyeceği diğer personel ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden müsteşar, genel müdür, vali, büyük elçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları ve ayrıca yurt dışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek bütün personel hakkında, arşiv araştırmasını ise sadece gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar ile bunların bu fıkrada sayılanlar dışında kalan yöneticileri ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında yapar.” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümlere göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birimlerinde çalışacak personel hakkında İl Emniyet Genel Müdürlükleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay adayları ile belirleyeceği diğer personel ve bakanlıkların müsteşar, genel müdür, vali, büyük elçi gibi üst düzey kadrolar için de Milli İstihbarat Teşkilatı yapmakla yükümlüdür.