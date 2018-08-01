KPSS 2018 Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman ÖSYM Lise KPSS geç başvuruları başladı mı

KPSS Ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? Lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı için ÖSYM'nin belirlediği 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan adaylar için geç başvurular yakında başlıyor. Devlet memuru olabilmenin hayalini kuran ortaöğretim (lise) mezunu bireylerin gireceği KPSS ortaöğretim sınavı için artık geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği 3-19 Temmuz tarihleri arasında sınava başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru tarihleri arasında başvurularını yapabilir. Söz konusu sınav için ÖSYM'nin belirlediği süre içinde başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru tarihinin ne zaman olduğunu sorguluyor. Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlar için, Ortaöğretim KPSS geç başvuru süreci çok yakında başlayacak. ÖSYM'nin 3 ile 19 Temmuz tarihleri arasında başvurularını aldığı 2018 KPSS Ortaöğretim ve Lise sınavına artık sayılı günler kaldı. İlgili tarihler arasında başvuramayan adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru tarihi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi...



ORTAÖĞRETİM KPSS GEÇ BAŞVURULARI



ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuruları 01.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.



Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.







ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.



ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?



Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.



KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?



2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için başvurular başladı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi, 7 Ekim'de uygulanacak.



Sınava başvuru işlemleri, 19 Temmuz'a kadar sürecek. Sınav ücreti ödemesi ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek.









Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.



Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacaklar. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların, 2018 KPSS ortaöğretim düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna katılmaları gerekiyor.



Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

