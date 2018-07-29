KPSS 2018 puan hesaplama nasıl yapılır ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı haberimizde! KPSS adayları sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? KPSS puan hesaplama işlemleri nasıl? 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı kısaca KPSS lisans alan bilgisi sınavları 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde 3 oturum olarak düzenlendi. Kamu kuruluşlarında memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar 3 haftadır sınavlarda ter döküyor. Şimdi ise memur adayları KPSS soru ve cevaplarını öğrenerek sınavdan kaç puan alabileceklerini hesaplamak istiyorlar. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk 2018 KPSS sınavı 22 Temmuz'da yapıldı. 22 Temmuz KPSS soru ve cevapları bir kaç gün sonra açıklandı. Sınava giren memur adayları soru ve cevapları kontrol ederek doğru ve yanlışlarını hesaplayabildiler. Fakat 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS 1. oturu, 2. oturum ve 3. oturum soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Peki ÖSYM ÖSYM KPSS lisans soru ve cevaplarını ne zaman açıklayacak? Soru ve cevapların bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine bakıldığı zaman KPSS sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

22 TEMMUZ KPSS GENEL KÜLTÜR – GENEL YETENEK – EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

22 Temmuz tarihinde yapılan genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının soru ve cevapları 2 gün sonra erişime açılmıştı. KPSS sınav soruları ve cevapları kurumun resmi web sayfalarından olan ÖSYM AİS sayfasında yayımlandı.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sonuçlar 31 Ağustos 2018 tarihinde kurumun sonuç sayfasında açıklanacak.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumlarına girecek adayların saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumuna gireceklerin de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, hafta sonu gerçekleştirilecek 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2018-KPSS alan bilgisi birinci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) yarın, üçüncü oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 29 Temmuz Pazar yapılacak.

Ayrıca, adaylara sınav saatlerinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel kabul görmüş basit bir KPSS hesaplama sistemi var.

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak; 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.