KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2018 ÖSYM KPSS başvuruları mayısın kaçında başlayacak

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2018 KPSS başvuruları mayısın kaçında başlayacak KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman yapılacak? Lise mezunları için KPSS ne zaman yapılacak? Lise mezunları nasıl memur olur? sorusunun yanıtı belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da başvuru tarihini kaçırmamak için araştırma yapıyor. 2018'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Bu yılın takvimine göre lisan ve önlisans mezunlarının gireceği KPSS sınavlarının başvuruları mayıs ayında alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirilecek memurların belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru süreci için kısa bir süre kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2018 takvimine göre, KPSS yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi sınavları için başvurular 10-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. İşte KPSS başvuruları ile ilgili detaylar...



Önümüzdeki yılın KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2018 takvimini ÖSYM duyurdu.



ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayınladı.



KPSS 2018 TEMMUZ AYINDA YAPILACAK



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.



KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.







KPSS 2018 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Temmuz ayında yapılacak olan KPSS 2018 sınavı için başvurular 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.



2018 KPSS Lisans (genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018



Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018



Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018



2018 KPSS lisans (alan bilgisi)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018



Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018



Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018



2018 KPSS öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT)



Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018



Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018



Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018



2018 KPSS orta öğretim



Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018



Sınav tarihi: 7 EKİM 2018



Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018



2018 KPSS ön lisans



Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018



Sınav tarihi: 04 KASIM 2018



Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018



2018 KPSS din hizmetleri alan bilgisi (DHBT)



Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018



Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018



Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019



ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM'DE



Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.







KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ



2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)



Sınav Tarihi: 22.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün



Sınav Tarihi: 28.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün



Sınav Tarihi: 29.07.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



Sınav Tarihi: 05.08.2018

Başvuru tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018



2018-KPSS Ortaöğretim



Sınav Tarihi: 07.10.2018

Başvuru tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Sonuç günü: 08.11.2018



KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)



Sınav Tarihi: 09.12.2018

Başvuru tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019