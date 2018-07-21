KPSS çýkmýþ sorular ve cevap anahtarlarý 2018 KPSS lisans sýnavý yarýn saat kaçta gerçekleþtirilecek

KPSS çýkmýþ sorular ve cevap anahtarlarý haberimizde. KPSS lisans sýnavý yarýn saat kaçta gerçekleþtirilecek? 2018 KPSS sýnav giriþ belgesine nasýl ulaþýlýr? KPSS sorularý ve cevap anahtarý ne zaman yayýnlanacak? 2018 Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) sýnav sonuçlarý hangi tarihte açýklanacak? KPSS sýnavý nasýldý kolay mýydý zor muydu? Puan hesaplama nasýl yapýlýr? Tercihler ne zaman baþlayacak? sorularýn yanýtlarý araþtýrýlan konular arasýnda. 2 milyona yakýn adayýn ter dökeceði KPSS 22 Temmuz'da yapýlacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür'de 120 soru, Eðitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru yöneltilecek. KPSS 2018, memur olmak isteyen vatandaþlarýn katýlým göstereceði sýnav olacak. Devlet kadrolarýna atanmanýn önemli koþulu olan KPSS, bu hafta sonu Türkiye çapýnda birçok ülkede gerçekleþtirilecek. KPSS 2018 öncesi çýkmýþ sorularý gözden geçirecek olan kamu adaylarý, sýnavýn en temel kuralý olan giriþ belgelerini ise hazýr bulunduracak. KPSS lisans sýnavý saat kaçta yapýlacak sorusunun yanýtý, sýnava katýlým saðlayacak olan memur adaylarý tarafýndan araþtýrýlan ve sorgulanan konular arasýnda yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafýndan 22 Temmuz Pazar günü yapýlacak olan KPSS sýnavý için adaylarýn sýnava gelirken yanlarýnda geçerli kimlik belgelerini bulundurmalarý gerekiyor. Ýþte, KPSS çýkmýþ sorular ve sýnav giriþ belgesi detaylarý



Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eðitim Bilimleri oturumlarý yarýn gerçekleþtirilecek.



KPSS lisans düzeyi yarýn çoklu oturumlar þeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eðitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katýlacak.



KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eðitim Bilimleri oturumuna katýlacaklar da saat 14.30'dan sonra sýnav binalarýna alýnmayacak.



Adaylara, sýnavýn Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eðitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.



KPSS LÝSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAÞLAYACAK?



Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika, 60,00 TL



Eðitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika, 60,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sýnavlarý 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sýnavlarý 2. Oturum Cumartesi Öðleden Sonra (Hukuk, Ýktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45 40,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sýnavlarý 3. Oturum Pazar Sabah (Ýþletme, Muhasebe, Ýstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15 40,00 TL



ÖABT TARÝHÝ, SINAV SAATÝ, SINAV SÜRESÝ VE SINAV ÜCRETÝ: 5 Aðustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika, 60,00 TL (ÖABT’ye katýlmak isteyen adaylarýn, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eðitim Bilimleri oturumlarýna da katýlmalarý zorunlu olduðundan, en az 180,00 TL sýnav ücreti yatýrmalarý gerekmektedir.)









KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Yarýn yapýlacak KPSS'nin ardýndan, sýnavýn sorularý ve cevap anahtarý 2 gün içerisinde ÖSYM'nin internet sitesinden yayýnlanacak.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



22 Temmuz Pazar günü düzenlen KPSS sýnav sonuçlarý 15 gün içerisinde açýklanýr açýklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sayfasý https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik no ile öðrenebilirsiniz.



SINAVA GÝRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER



Adaylara katýlacaklarý her oturum için ayrý olmak üzere Sýnava Giriþ Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sýnav tarihinin yaklaþýk 10 gün öncesinden baþlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileri ile fotoðrafý bulunmaktadýr. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sýnava Giriþ Belgesini yanlarýnda bulundurmak zorundadýrlar. Bu belge olmadan adaylarýn sýnavýn ilgili oturumuna veya diðer bir oturumun Sýnava Giriþ Belgesi ile baþka bir oturumuna girmeleri mümkün deðildir. Adaylara, sýnavýn hangi oturumlarýna gireceklerse, o oturumlar için ayrý birer Sýnava Giriþ Belgesi düzenlenecek, sýnava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez.



Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giren adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Adayýn sýnava gireceði binayý, adres bilgisini teyit etmek amacýyla sýnav gününden önce gidip görmesi sýnav günü kendisine kolaylýk saðlayacaktýr. Adaylar, sýnavýn ilgili oturumuna ait Sýnava Giriþ Belgelerini sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Sýnavýn ilgili oturumuna ait Sýnava Giriþ Belgesini yanlarýnda bulundurmayan adaylar, sýnav binasýna alýnmayacaklardýr. Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir. Sýnava Giriþ Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sýnava Giriþ Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Belge üzerinde adayýn fotoðrafýnýn bulunmasý zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazýcýdan edinirken belge üzerinde fotoðraflarýnýn görünür olmasýna dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafýndan belirlenmiþ bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret vb. bulunduðu takdirde adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr.



GEÇERLÝ KÝMLÝK BELGESÝ NELER OLACAK?



Adaylarýn sýnava girebilmeleri için KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sýnava Giriþ Belgesinden baþka, nüfus cüzdaný veya T.C. Kimlik Kartý veya geçerlilik süresi dolmamýþ pasaportunun aslýný da yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. Nüfus cüzdaný veya T.C. Kimlik Kartý veya geçerlilik süresi dolmamýþ pasaport dýþýnda;



- Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait Mavi Kartlar,



- Pasaportlarý bulunmayan KKTC vatandaþlarýnýn fotoðraflý ve kimlik numaralý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartý, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.



Bunlarýn dýþýnda; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartlarý vb. diðer tüm belgeler, sýnava giriþ için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga basýlý olmalý, adayýn sýnav görevlilerince kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak güncel bir fotoðraf (Sýnav günü sýnav görevlilerinin sizi fotoðrafýnýzdan tanýmakta güçlük çektiði takdirde sizi sýnava almayabileceðini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi sýnav günü itibarýyla geçerli olmalýdýr. Üzerinde soðuk damga, adayýn sýnav görevlilerince kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak güncel bir fotoðraf veya T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan (T.C. Kimlik Numarasý elle veya daktilo ile sonradan yazýlmýþ veya ilave edilmiþ olmamalýdýr.) nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir.









2017 yýlýndan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan eski Nüfus Cüzdanlarý yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý verilmektedir. Sýnava giriþ için geçerli bir nüfus cüzdaný bulunmayanlarýn Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartýný edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartýný edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sýnava alýnmayacaklardýr. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý hâlde Sýnav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. 16 Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan adaylar, sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarýn sýnavda kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ) ile peçete ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava, þeffaf pet þiþe içinde su getirebileceklerdir.



KPSS NEDÝR?



Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan bir sýnavdýr. KPSS, öðretmenler de dahil kamu kurumlarýna atanacak personeli seçmek için gerçekleþtirilir.



Ýlk olarak 1999'da baþlayan sýnavýn adý 1999 ve 2000 yýllarýnda Devlet Memurluðu Sýnavý (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sýnavý (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) adýyla düzenleniyor.



KPSS'YE KÝMLER GÝRÝYOR?



Kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlýyor.



A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?



Cumhurbaþkanlýðý, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna atanacaklarý kapsar.



B GRUBU KADROLAR NELERÝ ÝFADE EDÝYOR?



Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarý kapsar.



SINAVA KÝMLER BAÞžVURABÝLÝR?



Sýnavýn türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunlarý bu sýnavlara girer. Sýnava sýnavýn geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öðrenciler de katýlabilir.



KPSS LÝSANS SINAVI NE DEMEK?



Sadece lisans yani 4 yýllýk ve üzeri yükseköðretim kurumlarý programlarýný bitirenlerin katýlabildiði bir sýnavdýr. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öðretmenlik ile B grubu kadrolarýna lisans diplomalarýný aldýklarý alandan baþvurabilirler.



KPSS ÖNLÝSANS VE ORTAÖÐžRETÝM SINAVI NEDÝR?



Bu sýnava yükseköðretim kurumlarýnýn iki yýllýk önlisans programlarý ile lise mezunlarý katýlabilir.



SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDÝR?



Lisans mezunlarý hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöðretim sýnavlarýna giremez. Sýnavlardan yalnýzca birine girmek zorundalar.



KAÇ KEZ GÝRME HAKKI VAR?



Sýnava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnýzca A grubu kadrolara baþvurabilmek için 35 yaþ sýnýrý bulunuyor.



MEZUN OLMADAN GÝRÝLEBÝLÝR MÝ?



Öðrenciyken sýnava girmek mümkün. Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýnda mezuniyetten önce girilmiþ sýnavlarýn sonuçlarýný kabul etmiyor.



KPSS NASIL UYGULANIR?



KPSS hafta sonlarý cumartesi ve pazar günleri sabah ve öðleden sonra oturumlarý olarak yapýlýr. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sýnavlara girerler.



SINAVIN TESTLERÝ NEDÝR?:



Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sýnav cumartesi sabahý yapýlýr. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.



Eðitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öðleden sonra yapýlýr. Öðretmen adaylarýnýn girmek zorunda olduklarý bir sýnavdýr. Toplam 80 soru yer alýr ve 100 dakika verilir.



Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapýlýr. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sýnav için 160 dakika süre tanýnýr. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonometri, Ýstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler Testi: Bu oturum pazar öðleden sonra yapýlýr. Her testte 30 soru yer alýr. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayýsý 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öðretmen olarak 16 branþta atanmak isteyen öðretmen adaylarý girmek zorunda. Ayrýca YÖK'ün sýnav kararý verdiði yurtdýþýndaki üniversitelerden mezun olan ve öðretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sýnava girmek zorunda. Adaylar iki test yanýtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diðeri de 10 soruluk Alan Eðitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanýtlama süresi 75 dakika.



Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasýnda kullanýlacak puanlarýn hesaplanmasý için bu kardolara talip olanlarýn bu sýnava girmeleri zorunlu. Bu sýnavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanýnýr.



ÝPTAL SORUDAN PUAN YOK



9 Aralýk 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 6774 sayýsý yasadaki deðiþiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediði sýnavlarda sorular iptal edilirse bunlar deðerlendirme dýþý býrakýlacak, geçerli sorularýn puan deðerinin yeniden saptanmasý suretiyle puanlama yapýlacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduðunda bunlarý adaylarýn tümü doðru yapmýþ kabul ediliyordu.



KPSS TESTLERÝNÝN TÜMÜNE GÝRMEK ZORUNLU MU?



Adaylarýn cumartesi günleri sabah oturumunda yapýlan ve 60'þar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluþan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diðer testleri alanlarýna göre seçecekler.



KAÇ ÇEÞžÝT SINAV PUANI VAR?



Sýnavda 124 çeþit puan hesaplanýr. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sýnavdaki testlerin aðýrlýklarý deðiþir.



KAÇ YILDA BÝR YAPILIYOR?



KPSS A Grubu ve Öðretmenlik her yýl, B Grubu 2 yýlda bir yapýlýyor.



SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLÝ?



Öðretmen atamalarýnda kullanýlan P10 ve P121 puan türü sýnav tarihinden itibaren 1 yýl, diðer puan türleri 2 yýl geçerli.