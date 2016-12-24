KPSS DHBT sonuçlarý açýklandý
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 4 Aralýk'da uygulanan KPSS DHBT-2016 deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Adaylar sýnav sonuçlarýný, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleriyle öðrenebilecek.
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