KPSS memur alımı 2017/9 tercih işlemleri 2018 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihi

KPSS memur alımı 2017/9 tercih işlemleri ÖSYM son dakika 2018 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman olacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan alan lise mezunları için memur alımı yapılacak. Peki KPSS memur alımında şartlar neler olacak? Kamu kurumları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak için KPSS en az 60 puan ile 700 civarında memur personel alınıyor. Peki KPSS memur alımı 2017/9 tercih işlemleri başvuru şartları nelerdir? KPSS 2017/9 tercihleri başvuru ücretleri ne kadar? Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e - İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Peki KPSS 2017/9 kaç kişi alınacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2017/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre toplam 60 memur alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlara alımlar olacak? Tekniker (Önlisans) - 26 Kişi - Mühendis (Lisans) - 34 Kişi alınacağı duyuruldu. İşte merak edilen KPSS memur alımı 2017/9 tercih işlemleri 2018 KPSS başvuru ve sınav tarihine ilişkin detaylı bilgi haberimizde sizlerle…

2017/9 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tercih Robotu" E-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yayımlandı. Adaylar tercih robotuna e-devlet şifresiyle girerek işlemi gerçekleştirebilirler. Tercih işlemlerini ise ÖSYM resmi adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapacaklar.

KPSS 2017/9 KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2017/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre toplam 60 memur alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlara alımlar olacak? Tekniker (Önlisans) - 26 Kişi - Mühendis (Lisans) - 34 Kişi

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2017/9 tercih ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ve ya... Aşağıda sıralanan bankalar aracılığı ile yatırılabilir; -Akbank -Albaraka Türk Katılım Bankası -Finansbank -Kuveyt Türk Katılım Bankası -Türk Ekonomi Bankası -Halkbank -Ziraat Bankası. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e - İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 22 Aralık 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 22 Aralık 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

2017 En az lise mezunu KPSS memur alımı

KPSS PUAN İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Danıştay Başkanlığı 10 Şoför Alımı: Danıştay Başkanlığı yaptığı duyurusuna göre bünyesine 10 kişilik boş kadro ile Fiziki Destek Personeli kadrosunda Şoför alımı gerçekleştirecek. Adaylardan en az lise mezunu olmaları ve bu yönde KPSSP94 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Başvurular ise, 02 Ocak 2018 tarihi ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

TÜVASAŞ 19 Personel Alımı: TÜVASAŞ yayımladığı ilana göre bünyesine 19 kişilik boş kadro ile Makine Mühendisi 5 kişi, Elektrik Elektronik Mühendisi 6, Endüstri Mühendisi 2, Metalurji-Malzeme Mühendisi 2, Kimya Mühendisi 2 ve Yazılım Mühendisi olarak 2 kişi alacak. Adayların bu kadrolar için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Başvurular ise en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadardır.

Muş İl Özel İdaresi KPSS 55 Puan ile 1 Ziraat Mühendisi alacak.

TÜSEB Lise mezunu 1 Engelli personel alacak.

TEMSAN 63 Sözleşmeli Personel Alımı: TEMSAN bünyesindeki personel eksikliği için farklı mühendislik kadrolarında toplamda 63 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapacak adaylar başvurularını en geç 21 Aralık 2017 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

İETT 3 Ototbüs Şoförü Alımı: İETT bünyesindeki şoför eksikliğini karşılamak için Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden puan almış olan 3 Otobüs Kaptanı ( Şoför ) alımı yapacak. Başvurular en geç 20 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Çukurova Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı: Çukurova üniversitesi bünyesindeki personel eksikliği için 38 kişilik boş kadro ile, 11 Sağlık Teknikeri, 1 Sağlık Fizikçisi ve 26 Hemşire olmak üzere toplamda 38 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, en geç 25 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli 1 veteriner Hekim alacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 Büro Personeli Alımı Yapıyor.

Danıştay Başkanlığı 7 Destek Personeli Alımı: Danıştay bünyesindeki personel eksikliği için en az lise mezunu olan ve KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olan 7 Destek Personeli alacak.

TCDD 383 Personel Alımı: TCDD ve TCDD Taşımacılık bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda toplamda 383 kişilik boş kadro ile personel alacak. Buna göre TCDD Taşımacılık 88 ve TCDD 295 kişi alacak. Adaylardan KPSS 60 puan ve en az lise mezunu olmak şartları aranacaktır. Başvurular en geç 21 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 16 Memur Alımı: Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı 16 kişilik boş kadro ile Ankara Merkezde, 5 İnşaat Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi ve 1 Jeodeji ve Fotogrametri Mühendisi kadrosunda 1, İzmir'de 4 İnşaat Mühendisi ve Merkesinde 4 İnşaat mühendisi olmak üzere Ankara, İzmir ve Mersin illerinde toplamda 16 memur personel alımı yapılacaktır.

Türkiye Atom Enerjisi 9 kişilik kadro ile alım yapacak olup, Nükleer Enerji Mühendisliği 2, Makine Mühendisliği 1, İnşaat Mühendisliği 2, Endüstri Mühendisliği 2 ve Hukuk alanında 2 kişi olmak üzere alım yapılacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 7 kişilik kadro ile 6 Uzman personel ve 1 İçdenetçi olmak üzere toplamda 7 personel alımı yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü 31 Personel Alımı: EGM bünyesindeki personel eksikliği için 31 kişilik boş kadro ile farklı illerde personel alımı yapacak. Buna göre EGM adaylardan 2016 veya 2017 yılı KPSS puan şartı arayacaktır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7 Personel Alımı: Orman ve Su işleri Bakanlığı 7 kişilik kadro ilei 1 Veri Tabanı Uzmanı, 1 Kıdemli CSB Yazılık Uzmanı, 4 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Mobil Uygulama geliştirme Uzmanu alınacaktır.

Dokuz Eylül üniversitesi 20 Personel Alımı: Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesine 20 kişilik boş kadro ile Hemşire alımı yapacak. Adaylardan 2016 yılı KPSS puan şartı aranacak olup başvurular ise en geç 18 Aralık 2017 tarihine kadar alınacaktır.

Maliye Bakanlığı 5 Personel Alımı yapıyor.

Merkez Bankası 42 Personel alımı gerçekleştiriyor. KPSS'li KPSS'siz.

Denizli İhracatçılar Birliği 2 personel alacak.

TCDD Taşımacılık 9 Müfettiş yardımcısı alacak.

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.