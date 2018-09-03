KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır 2018 KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır 2018 ÖSYM KPSS başvuru ücreti ne kadar? Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday KPSS önlisans başvurularını ve KPSS önlisasn başvuru ücretlerinin kaç para olduğunu araştırıyor. KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor. 2018 KPSS önlisans sınavına katılacak olan adaylar KPSS önlisans sınavının tarihini ve KPSs başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. KPSS önlisans sınav ücretini de merak eden adaylar için ÖSYM tarafından yayınlanan bilgileri derledik. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS önlisans başvuru ücreti 60,00 TL olaran belirlendi.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2018 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018 olarak netleşti.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavının yapılacağı tarih 4 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde adaylara duyurulacak.

Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.

SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDİR?

Lisans mezunları hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giremez. Sınavlardan yalnızca birine girmek zorundalar.

KAÇ KEZ GİRME HAKKI VAR?

Sınava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnızca A grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunuyor.

MEZUN OLMADAN GİRİLEBİLİR Mİ?

Öğrenciyken sınava girmek mümkün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında mezuniyetten önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.

KPSS NASIL UYGULANIR?

KPSS hafta sonları cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sınavlara girerler.

SINAVIN TESTLERİ NEDİR?

Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sınav cumartesi sabahı yapılır. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.

Eğitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öğleden sonra yapılır. Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Toplam 80 soru yer alır ve 100 dakika verilir.

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapılır. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sınav için 160 dakika süre tanınır. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi: Bu oturum pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sınava girmek isteğe bağlı, zorunluluk yok.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorunda. Ayrıca YÖK'ün sınav kararı verdiği yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan ve öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sınava girmek zorunda. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanıtlama süresi 75 dakika.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için bu kardolara talip olanların bu sınava girmeleri zorunlu. Bu sınavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanınır.

KPSS TESTLERİNİN TÜMÜNE GİRMEK ZORUNLU MU?

Adayların cumartesi günleri sabah oturumunda yapılan ve 60'şar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diğer testleri alanlarına göre seçecekler.